Ещё
Помпео назвал Китай главной проблемой США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Помпео назвал Китай главной проблемой США 

Свободная пресса 47 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Госсекретарь США Майк Помпео считает главным противником США в ближайшие годы — Китай.
"Сенатор, вы описали то, что, я думаю, является главной сложностью для США в предстоящие годы, а может в предстоящую декаду, это проблема Китая", — сказал Помпео.
Напомним, что последнее время отношения двух стран обострились, особенно после того, как представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер 10 июля сообщил о том, что Соединённые Штаты подготовили очередной список китайских товаров на сумму $ 200 млрд, которые будут обложены 10-процентной пошлиной, что вызвало гневную реакцию Пекина.
Китай рассматривает возможные варианты для принятия дополнительных мер, которые могут быть приняты в ответ на проводимую США торговую политику.
Новости экономики: Россия ввела повышенные пошлины на ряд американских товаров
Свободная пресса: последние новости
«Люди в штатском» вывели из здания ЦНИИМаша несколько человек Ведущая «Орла и Решки» выходит замуж за экс-солиста группы «Smash» Московский школьник поразил наставников британского шоу «Голос»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип262
Порошенко расплылся в благодарностях перед США за Крым160
Трамп передумал по поводу встречи с Путиным58
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»127
Российских дачников ждет неприятный сюрприз8
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Наука и техника
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение