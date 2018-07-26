Помпео назвал Китай главной проблемой США

Госсекретарь США Майк Помпео считает главным противником США в ближайшие годы — Китай

"Сенатор, вы описали то, что, я думаю, является главной сложностью для США в предстоящие годы, а может в предстоящую декаду, это проблема Китая", — сказал Помпео.

Напомним, что последнее время отношения двух стран обострились, особенно после того, как представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер 10 июля сообщил о том, что Соединённые Штаты подготовили очередной список китайских товаров на сумму $ 200 млрд, которые будут обложены 10-процентной пошлиной, что вызвало гневную реакцию Пекина.

Китай рассматривает возможные варианты для принятия дополнительных мер, которые могут быть приняты в ответ на проводимую США торговую политику.