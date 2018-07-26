Названы главные кибершпионы в США

Национальная разведка США назвала страны, наиболее активно занимающиеся экономическим кибершпионажем, передает «Интерфакс»

Китай, Россия и Иран выделяются как три наиболее умелых и активных действующих лица в киберпространстве, связанных с экономическим шпионажем и возможностями украсть коммерческие секреты и закрытую информацию», — сказано в докладе, распространенным в четверг, 26 июля.

Американская нацразведка считает, что эти страны продолжат вкладывать значительные ресурсы, чтобы добраться до интеллектуальной собственности и закрытой информации. «Мы ожидаем, что Китай, Россия и Иран продолжат агрессивно и действенно собирать секретную информацию США в сфере экономики и технологий, в частности в киберпространстве», — отмечается в сообщении.

Авторы доклада добавили, что в кибершпионаже участвовали и страны «с более тесными связями с США», однако не назвали их.

В декабре 2017 года Великобритания потребовала от России прекратить хакерские атаки, отметив, что у Соединенного Королевства достаточно ресурсов для отражения этих атак.