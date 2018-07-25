США собираются добиваться реформирования ВТО

"Мы, следовательно, будем тесно работать с партнерами-единомышленниками, чтобы реформировать ВТО и заняться [вопросами] несправедливых торговых практик, включая воровство интеллектуальной собственности, насильственную передачу технологий, промышленные субсидии, искажения, созданные государственными предприятиями, а также избыточные производственные мощности", — отметил американский лидер.