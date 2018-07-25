Си Цзиньпин принял участие в бизнес-форуме БРИКС и выступил с важной речью

Йоханнесбург , 25 июля / Синьхуа / — Председатель КНР Си Цзиньпин сегодня принял участие в Йоханнесбурге в бизнес-форуме БРИКС , а также выступил с важной речью на тему «Идти в ногу со временем, реализовывать совместное развитие». Китайский лидер подчеркнул, что страны БРИКС должны адаптироваться к историческим тенденциям, твердо придерживаться принципов сотрудничества на базе общего выигрыша, инновационного руководства, инклюзивности, всеобщей системы преференций и мультилатерализма, а также играть конструктивную роль в создании международных отношений нового типа, формировании сообщества с единой судьбой для всего человечества.

Си Цзиньпин отметил, что рождение и развитие механизма БРИКС является результатом изменений мировой экономики и международной структуры. За первые десять лет его существования организация внесла выдающийся вклад в стабильное возрождение глобальной экономики и возвращение на путь роста.

Си Цзиньпин выразил надежду, что в ближайшие десять лет лидеры БРИКС совместно воспользуются шансами на развитие и вместе будут преодолевать вызовы, играть конструктивную роль в создании международных отношений нового типа и формировании сообщества с единой судьбой для всего человечества. Он выдвинул следующие предложения:

Во-первых, твердо придерживаться принципа сотрудничества на базе общего выигрыша и создавать открытую экономику. Странам БРИКС необходимо решительно создавать мировую экономику открытого типа, стоять на четкой позиции противодействия унилатерализму и протекционизму, содействовать либерализации торговли и инвестиций и упрощению их процедур.

Во-вторых, отстаивать инновационное руководство и использование шансов на развитие. Странам БРИКС необходимо усиливать внедрение инноваций, всеми силами продвигать структурные реформы и углублять международные обмены и сотрудничество в области инноваций.

В-третьих, отстаивать принципы инклюзивности и всеобщей системы преференций на благо народов стран мира. Странам БРИКС нужно углублять сопряжение Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года со стратегиями собственного развития, а также координировать экономическое, социальное и экологическое развитие.

В-четвертых, решительно придерживаться принципов мультилатерализма и совершенствовать глобальное управление. БРИКС должна поощрять соблюдение странами совместно установленных международных правил, отстаивать равноправие крупных и небольших стран. Необходимо поддерживать структуру многосторонней торговли, продолжать продвижение реформы глобального экономического управления, повышать представительность и право голоса стран с нарождающимися рынками и развивающихся стран, заявил председатель КНР.

Си Цзиньпин отметил, что в текущем году отмечается 40-летие реформ и открытости Китая. За это время Китай прошел необычный путь и успешно проложил путь социализма с китайской спецификой. Китай будет активно развивать сотрудничество Юг-Юг, усиливать защиту прав на интеллектуальную собственность, инициировать расширение импорта и продолжать всеми силами содействовать строительству «Пояса и пути», заявил он.

По словам Си Цзиньпина, Китай является естественным хорошим другом, верным братом и надежным партнером стран Африки, а китайско-африканское сотрудничество — это классический пример сотрудничества Юг-Юг. В сентябре текущего года Китай и африканские страны совместно проведут в Пекине Форум по китайско-африканскому сотрудничеству, где на более высоком и качественном уровне определят пути реализации китайско-африканского сотрудничества на основе общего выигрыша и совместного развития.

Си Цзиньпин указал, что экономическое сотрудничество является наиболее важной и плодотворной сферой взаимодействия стран БРИКС. Он выразил надежду, что предприниматели будут одновременно учитывать экономические и социальные интересы, стимулировать взаимную выгоду и общий выигрыш стран БРИКС, а также реализовывать совместное развитие.