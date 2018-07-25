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Делегация из Китая высоко оценила работу центра для пенсионеров «Малаховка»
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Делегация из Китая высоко оценила работу центра для пенсионеров «Малаховка» 

360tv.ru 38 минут назад
Центр для пенсионеров «Малаховка» посетила делегация из Китая и представители Минсоцразвития и Минэкономики Московской области. В стационарном учреждении для пожилых людей рассказали о стандартах оказания социальных услуг и поделились опытом открытия центра.
В Китае, как и в России, не распространена практика определения пожилых родственников в специализированные учреждения. Как правило, семья, принявшая такое решение, проходит через чувство вины и осуждение окружающих. Но опыт подопечных центра «Малаховка» заставляет взглянуть на учреждения для пожилых совершенно по-другому. Комфорт и достойную жизнь здесь обеспечивает приветливый персонал, который прошел специальное обучение по работе с пожилыми. Удобные спальные комнаты, специальная тяжелая мебель с закругленными углами, компьютерные датчики падения — все это работает для безопасности постояльцев.
«Здесь высокие стандарты качества оказания социальных услуг. Начиная с современной постройки, красивых помещений, комнат. И различных приспособлений, которые помогают ухаживать за пожилым человеком и делают проживание самого пожилого человека наиболее комфортным», — сказала Ирина Фаевская, министр социального развития Московской области.
Китайских гостей заинтересовала и финансовая сторона вопроса. В России действуют федеральные программы, по которым частные инвесторы, вкладывающиеся в строительство объектов социальной инфраструктуры, могут рассчитывать на субсидии и налоговые льготы. Центр «Малаховка» построен по принципу государственно-частного партнерства, поэтому здесь есть льготные места.
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