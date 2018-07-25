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ЕС рассмотрит рост импорта СПГ из США и снижение пошлин во избежание торговой войны — WSJ
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ЕС рассмотрит рост импорта СПГ из США и снижение пошлин во избежание торговой войны — WSJ 

Прайм 34 минуты назад
Добавлены подробности (после второго абзаца).
МОСКВА, 25 июл /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером получил ряд уступок от Брюсселя, в том числе увеличение экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз и снижение промышленных пошлин, во избежание торговой войны, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на чиновника ЕС.
"Брюссель согласился рассмотреть увеличение экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из США, понизить промышленные пошлины, привести в соответствие нормативы по продуктам медицинского применения, а также увеличить импорт соевых бобов", — пишет издание.
При этом издание отмечает, что речь идет о понижении промышленных пошлин обеими сторонами переговоров.
Также, по данным источника газеты, делегации США и ЕС все еще работают над совместным заявлением по итогам торговых переговоров. Заявление будет касаться вопроса введения пошлин на автомобили со стороны США, о которых Трамп заявлял ранее.
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