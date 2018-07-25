ЕС рассмотрит рост импорта СПГ из США и снижение пошлин во избежание торговой войны — WSJ

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"Брюссель согласился рассмотреть увеличение экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из США, понизить промышленные пошлины, привести в соответствие нормативы по продуктам медицинского применения, а также увеличить импорт соевых бобов", — пишет издание.

При этом издание отмечает, что речь идет о понижении промышленных пошлин обеими сторонами переговоров.

Также, по данным источника газеты, делегации США и ЕС все еще работают над совместным заявлением по итогам торговых переговоров. Заявление будет касаться вопроса введения пошлин на автомобили со стороны США, о которых Трамп заявлял ранее.