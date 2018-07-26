Эксперты оценили договоренности США и Евросоюза по наращиванию поставок СПГ

МОСКВА , 26 июл — РИА Новости . Договоренности США Европейского союза о возможном наращивании в перспективе поставок американского сжиженного природного газа носят, скорее, политический характер и вряд ли могут рассматриваться как реальная угроза спросу на российский газ в Европе, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

В среду в совместном заявлении глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп сообщили, что Евросоюз хочет увеличить импорт СПГ из США для диверсификации своего энергоснабжения. Кроме того, Юнкер сообщил, что ЕС готов инвестировать в строительство новых терминалов для приема СПГ, в основном из США, если цены будут конкурентоспособными.

Дмитрий Маринченко. "Заявление Юнкера, скорее, стоит рассматривать как политическую декларацию, призванную немного смягчить накал в отношениях между США и Европой, связанный с «торговой войной», нежели чем как конкретный план, за которым последуют многомиллиардные инвестиции в новые терминалы и инфраструктуру", — считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch

Андрей Полищук. "Это не первый раз, когда Европа заявляет, что хочет снизить зависимость от "Газпрома" , но по факту она в последние годы только растет. То есть экономически целесообразнее закупать российский газ «Газпрома», — отмечает аналитик Райффайзенбанка

В Европе избыток СПГ-терминалов

Эксперты в один голос заявляют, что необходимости строить новую инфраструктуру по приему СПГ у Европы нет, терминалов для сжиженного природного газа и так хватает. Более того, большая часть из них не загружена из-за высокой цены продукта.

"В Европе и так этих терминалов много. Инфраструктура есть, но терминалы стоят незагруженными из-за того, что СПГ дорогой", — отмечает Полищук.

В настоящее время в Европе (с учётом Турции ) мощность терминалов по приему СПГ составляет свыше 160 миллионов тонн, а суммарный импорт СПГ по итогам 2017 года составил лишь 47 миллионов тонн, сообщает при этом аналитик Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Александр Собко

"В этом контексте планы по строительству новых терминалов выглядят неожиданно", — считает он.

Кто может нарастить поставки СПГ из США Допустим, ряд стран все же решит строить новую инфраструктуру по приему СПГ и наращивать поставки американского сжиженного газа. Станут ли причиной этому новые договоренности США и ЕС и стоит ли тогда переживать России , основному поставщику газа на европейский рынок, за свою долю на нем? На оба этих вопроса эксперты отвечают отрицательно.

"Решение о закупках газа в Европе принимают компании, а не отдельные государства или Еврокомиссия. Поэтому существенный рост закупок американского СПГ произойдет, только если это будет выгодно", — считает Маринченко. По мнению эксперта, европейские потребители могут заключить отдельные контракты с США, но они будут мотивированы исключительно желанием диверсификации поставок и усиления переговорной позиции покупателя.

В то же время Собко предполагает, что, возможно, Юнкер в своем заявлении имел в виду страны, которые ориентируются на российский газ, и при этом не имеют своих терминалов. Наиболее яркий пример — Германия , которая уже заявила о планах по строительству своего терминала.

"Но ясно, что строительство одного терминала (а это 5-10 миллиардов кубометров природного газа после регазификации СПГ) никоим образом не сможет заменить российские трубопроводные поставки", — говорит он. Эксперт при этом подчеркивает, что значительная часть стран, закупающих газ из РФ, вообще не имеет выхода к морю.

Цены говорят не в пользу США Вопрос цены поставок «голубого топлива» при этом говорит совсем не в пользу Соединенных Штатов. Наглядным примером могут стать данные за 2017 год, в котором Россия поставила на рынок Европы 194,4 миллиарда кубометров, а США — мене 2 миллиона тонн СПГ (около 3 миллиардов кубометров). Собко поясняет, что американский СПГ в 2017 году поставлялся, в первую очередь, на рынки АТР, где он стоит дороже. Европе же доставались разовые поставки.

"Были поставки в Польшу , например. Польская компания подписывала контракт с США по поставкам СПГ, но даже они при этом заявили, что это было сделано только чтобы снизить зависимость от «Газпрома». По факту этот газ выходит дороже", — подчеркивает Полищук.

"Сейчас доля рынка «Газпрома» в Европе составляет около 35%, и сложно представить сценарий, при котором она упадет ниже 30% в течение ближайших 5-10 лет. Доля американского СПГ в Европе — менее 1%, в лучшем случае она достигнет 5% в течение ближайших нескольких лет. Если исключить фактор капитальных вложений, … стоимость поставки дополнительной тысячи кубометров газа в Европу из России составляет около 120-130 долларов, а из США — около 175 долларов. То есть «Газпром» всегда сможет защитить свою долю рынка", — отмечает Маринченко.

На руку «Северному потоку — 2»

Договоренности Трампа и Юнкера по СПГ могут стать и положительным моментом для проекта «Северный поток-2». Он предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком». Однако США неоднократно заявляли, что выступают против проекта, и что компании, работающие с ним и другими российским экспортными трубопроводами, находятся под угрозой санкций.

"Заявления (Трампа и Юнкера — ред.) вызывают пока много вопросов, но некоторое увеличение доли американского СПГ на европейском рынке может оказаться компромиссным вариантом с тем, чтобы США не препятствовали строительству «Северного потока-2», — говорит Собко.

"Декларация о намерениях кооперироваться с США в газовой сфере — скорее положительный фактор для «Северного потока-2» и уменьшает вероятность введения против него американских санкций. С другой стороны, спрос на российский газ останется высоким, даже при некотором увеличении импорта американского СПГ, поэтому целесообразность проекта сохраняется", — отмечает Маринченко.