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В Хорошево-Мневниках проведут интерактивный праздник «Пузыри»
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В Хорошево-Мневниках проведут интерактивный праздник «Пузыри» 

Префектура СЗАО города Москвы 52 минуты назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Дом культуры «Берендей» района Хорошево-Мневники запускает летний спецпроект под открытым небом, в рамках которого 16 августа пройдет интерактивный праздник «Пузыри».
— На празднике будут звучать песни из сказок и мультфильмов в живом исполнении. Мейкап-станция обеспечит юным гостям аквагрим, а тем, кто постарше, можно будет нанести на лицо модные блестки. Желающие примут участие в эстафете, викторине, конкурсах и мастер-классах. Гвоздь программы — флешмоб мыльных пузырей, где каждый участник будет наполнять пространство вокруг себя радужными пузырями, — сообщили в пресс-службе ДК «Берендей».
Праздник пройдет во дворе дома 23 по улице Мневники. Время проведения — с 16.00 до 18.00. Вход свободный, возрастных ограничений нет.
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