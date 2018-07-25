В Хорошево-Мневниках проведут интерактивный праздник «Пузыри»

Дом культуры «Берендей» района Хорошево-Мневники запускает летний спецпроект под открытым небом, в рамках которого 16 августа пройдет интерактивный праздник «Пузыри».

— На празднике будут звучать песни из сказок и мультфильмов в живом исполнении. Мейкап-станция обеспечит юным гостям аквагрим, а тем, кто постарше, можно будет нанести на лицо модные блестки. Желающие примут участие в эстафете, викторине, конкурсах и мастер-классах. Гвоздь программы — флешмоб мыльных пузырей, где каждый участник будет наполнять пространство вокруг себя радужными пузырями, — сообщили в пресс-службе ДК «Берендей».

Праздник пройдет во дворе дома 23 по улице Мневники. Время проведения — с 16.00 до 18.00. Вход свободный, возрастных ограничений нет.