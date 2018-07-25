Власти Новгородской области планируют сократить проверки бизнеса на 20% в 2018 году

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 июля. / ТАСС /. Власти Новгородской области в 2018 году планируют сократить проверки предпринимателей региональными ведомствами на 20%, к согласованию проверок будет привлекаться в том числе бизнес-омбудсмен, сообщила в среду ТАСС первый заместитель министра государственного управления области Юлия Кононова.

"Речь идет о плановых и внеплановых проверках, но только тех, которые осуществляют региональные органы исполнительной власти. У нас число таких проверок по итогам 2017 года по сравнению с 2016 снизилось в два раза и достигло около 2 тыс. проверок в год. В 2018 году мы планируем сократить этот показатель еще на 20%", — сказала собеседница агентства в кулуарах инвестиционной энергетической конференции, которая завершилась в Великом Новгороде в среду.

Она добавила, что на региональные органы приходится 25 видов надзора, его осуществляют в том числе комитет архитектуры и градостроительной политики, госжилинспекция Новгородской области, областной Гостехнадзор, министерства образования , промышленности и экологии. «С учетом того, что эта практика оказалась эффективной, мы сейчас еще ужесточаем процесс, и в согласование внеплановых проверок у нас включается заместитель председателя правительства, который курирует экономический блок, и планируем включить уполномоченного по правам предпринимателей», — сказала Кононова.

По словам заместителя министра, для реализации целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса в Новгородской области сформированы рабочие группы, в которые вошли не только представители власти, но и предприниматели, при этом в большей степени бизнес беспокоят проверки федеральных ведомств, добавила Кононова. «На заседании Госсовета конца декабря 2017 года издан перечень поручений президента, где рекомендовано, чтобы федеральные органы начали входить в состав коллегиальных органов субъектов, чтобы регион мог работать с федералами в этом направлении», — сказал она.

По поручению президента РФ рабочими группами из представителей профильных министерств и ведомств, деловых объединений, экспертного и бизнес-сообщества разработаны целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности регионов РФ

На данный момент внедряется 12 целевых моделей — это, в частности, получение разрешений на строительство, регистрация прав собственности, постановка на кадастровый учет, контрольно-надзорная деятельность, поддержка малого и среднего предпринимательства, присоединение к инженерным сетям, работа каналов прямой связи инвестора и руководства регионов, качество инвестиционного портала. По данным руководителя представительства Агентства стратегических инициатив в Новгородской области Игната Потапова, на июнь 2018 года средний показатель достижения всех целевых моделей в регионе составляет 81%.