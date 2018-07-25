Путин разрешил «Роснефти» долить Приморью мазута на особых условиях

Врио губернатора Андрей Тарасенко предложил сделать НК «Роснефть» единым поставщиком мазута для нужд региона. Связано это с перебоями поставок топлива, которые наблюдались ранее, скачками цен на бирже, вопросами с качеством мазута.

По словам Захаряна, «Роснефть» поставит в Приморье 300 тыс. тонн топлива. Данного объема должно хватить на отопительный сезон 2018-2019 гг. и часть 2019-2020 гг. Для этого в бюджет Приморья были внесены изменения, благодаря которым на подготовку к зиме было выделено дополнительно 2,3 млрд руб. «Соглашение завизировано президентом Владимиром Путиным , в ближайшее время должно выйти соответствующее распоряжение правительства страны», — отметил вице-губернатор.

Основным приобретателем мазута станет КГУП «Примтеплоэнерго». Запасы топлива на предприятии по состоянию на 22 июня составляют 26 255 тонн мазута и 31 395 тонн угля. В межотопительный период 2018 г. КГУП осуществляет подачу горячей воды потребителям Приморского края от 19 котельных. В компании недавно подсчитали, что плановый расход топлива для работы котельных в летний период текущего года составляет 7200 тонн мазута и 3700 тонн угля, остальная часть топлива обеспечивает накопление для предстоящего отопительного сезона. При этом в целом на прохождение отопительного периода потребуется: мазута — не менее 208,4 тыс. тонн; угля — 570 тыс. тонн; дизтоплива — 4,3 тыс. тонн. Все это потребует финансирования в размере 6,9 млрд руб.