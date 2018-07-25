Многомиллионный долг УК «Созвездие» перед «Воронежтеплосетью» привёл к уголовному делу 

Скандально известному коммунальщику Михаилу Палютину грозит до 5 лет тюрьмы. Скандально известный коммунальщик Михаил Палютин снова стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили в прокуратуре, компания «Созвездие», созданная летом 2017 года, задолжала«Воронежтеплосети» более 8 млн рублей. Жители многоквартирных домов, при этом, исправно платили. Зато руководство УК деньгами владельцев квартир распоряжалось по собственному желанию — выплачивало зарплату сотрудникам. А 6 млн рублей, удивительным образом, оказались на счёте у директора компании Михаила Палютина. Деньги ему не мудря перевели прямо на банковскую карту.
Сам коммунальщик заверил «Вести-Воронеж» в том, что никакого долга у «Созвездия» нет. Ресурсоснабжающей компании недоплатили из-за того, что те предоставляли некачественные услуги, считает Палютин. Сейчас, по его словам, с «Воронежтеплосетью» идет разбирательство в суде. — Вот видите, горячей воды весь месяц не было. А выставляют опять деньги. Люди жалуются. Также и с отоплением было, когда на улице +10, а в квартире все +40 градусов. Да ладно, голову не заморачивайте. Никаких денег — перевода на карту нет. Какую-то нашли, на карту переведено. Суд решит — кто кому должен, все посчитает, — рассказал директор ООО «Созвездие» Михаил Палютин. Уголовное дело возбудили по факту причинения имущественного ущерба путем обмана либо злоупотребления доверием, пояснил помощник прокурора Железнодорожного района Иван Галченко. Максимальное наказание по статье — до 5 лет тюрьмы. Стоит сказать, что руководство компании «Созвездие», вероятно, может ждать ещё одного уголовного дела — в прокуратуре города идёт проверка деятельности УК за шесть месяцев 2018 года. Правоохранители уже обнаружили долги перед ресурсоснабжающей компанией –ещё около 8 млн рублей.