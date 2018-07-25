Многомиллионный долг УК «Созвездие» перед «Воронежтеплосетью» привёл к уголовному делу

Скандально известному коммунальщику Михаилу Палютину грозит до 5 лет тюрьмы. Скандально известный коммунальщик Михаил Палютин снова стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили в прокуратуре, компания «Созвездие», созданная летом 2017 года, задолжала«Воронежтеплосети» более 8 млн рублей. Жители многоквартирных домов, при этом, исправно платили. Зато руководство УК деньгами владельцев квартир распоряжалось по собственному желанию — выплачивало зарплату сотрудникам. А 6 млн рублей, удивительным образом, оказались на счёте у директора компании Михаила Палютина. Деньги ему не мудря перевели прямо на банковскую карту.