Роспотребназор проверил пробы воды и песка на пляжах Новосибирска и области

Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области 24 июля было проведено исследование проб воды и песка в местах отдыха. Были проверены пробы воды из Оби (пляж «Наутилус» и пляж «Парк культуры и отдыха „Бугринская роща“) и Обского водохранилища (пляжи „Звезда“, „Обское море“, „У моря Обского“, пляж ЗАО „Сосновка“, пляж ЗАО Пансионат „Былина“, пляж ООО „Дюны“, пляж „Старый Бердск“, места массового отдыха и занятий спортом лодочная станция „Ласточка“, ООО Яхт-клуб „Роял Марин, озеро Чаны. Условия в этих местах отдыха, согласно данным Роспотребнадзора, соответствуют гигиеническим требованиям. Роспотребнадзор по-прежнему не рекомендует купание вне официально открытых пляжей — такой отдых может закончиться печально.