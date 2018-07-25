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Роспотребназор проверил пробы воды и песка на пляжах Новосибирска и области
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Роспотребназор проверил пробы воды и песка на пляжах Новосибирска и области 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области 24 июля было проведено исследование проб воды и песка в местах отдыха. Были проверены пробы воды из Оби (пляж «Наутилус» и пляж «Парк культуры и отдыха „Бугринская роща“) и Обского водохранилища (пляжи „Звезда“, „Обское море“, „У моря Обского“, пляж ЗАО „Сосновка“, пляж ЗАО Пансионат „Былина“, пляж ООО „Дюны“, пляж „Старый Бердск“, места массового отдыха и занятий спортом лодочная станция „Ласточка“, ООО Яхт-клуб „Роял Марин, озеро Чаны. Условия в этих местах отдыха, согласно данным Роспотребнадзора, соответствуют гигиеническим требованиям.
Роспотребнадзор по-прежнему не рекомендует купание вне официально открытых пляжей — такой отдых может закончиться печально.
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