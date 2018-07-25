Минобороны получило пять новых вертолетов Ми-8МТВ-5-1

Машины оснащены новейшим комплексом бортовой обороны.

Пять военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5-1, досрочно изготовленные Казанским вертолетным заводом в рамках государственного оборонного заказа, поступили на вооружение армейской авиации Воздушно-космических сил России . Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Техника успешно прошла необходимые испытания и была принята военным представительством Минобороны России . Машины под управлением экипажей вертолетчиков уже прибыли в места своего постоянного дислоцирования и приступили к выполнению задач по предназначению», — говорится в сообщении.

На вертолетах установлена новая система создания пассивных помех и подготовлены места для установки бортового комплекса обороны, обеспечивающего защиту от применения ракет с головками самонаведения.

Ми-8МТВ-5-1 — российский военно-транспортный вертолет, новая версия вертолета Ми-8МТВ-5, усовершенствованного с учетом опыта боевого применения моделей этого семейства. Боевая машина может перевозить до 36 десантников или до 12 раненых, а также различные грузы в грузовой кабине и на внешей подвеске, общей массой до 4 тонн.