Народный календарь. 26 июля. Сильные дожди сулят потери урожая

В народе 26 июля отмечают День Архангела Гавриила. Считается, в этот день был освящен храм, воздвигнутый во имя Гавриила в Константинополе. «Вечерняя Москва» расскажет о преданиях, которые сопровождают этот праздник.

Собор Архангела Гавриила празднуют дважды в год — на следующий день после Благовещения, то есть 8 апреля, и 26 июля.

Архангел Гавриил несколько раз упоминался в Библии. Он почитается как один из семи главных ангелов и служитель Божественного Всемогущества. По преданию Гавриил вдохновил пророка Моисея на написание Книги Бытия и принес Деве Марии весть о рождении Сына Божьего. За то, что он сообщил людям о великой радости, и почитают Господа и Его посланника Архангела Гавриила на следующий день после Благовещения. Деву Марию он охранял в течение всей своей жизни. Он являлся святому Иосифу Обручнику и возвещал о судьбах еврейского народа пророку Даниилу. Архангел навещал и самого Иисуса в Гефсиманском саду, когда тот молился о том, чтобы его дух окреп. Затем жены-мироносицы получили от Гавриила радостную весть о воскрешении Сына Божия.

Изображение Архангела Гавриила часто можно увидеть на иконах. Его рисовали с райской ветвью. Текст Священного писания гласит, что ее он принес Деве Марии. На других иконах можно увидеть святого с зеркалом в руке и светящимся фонарем.

На День Архангела Гавриила говорили: «Ржица-матушка поспела, к земле клониться велит». А еще хорошая погода в этот день — знак к хорошей осени. А вот сильные дожди могут обернуться потерей урожая. Работы в полях 26 июля всегда были в самом разгаре. Наши предки говорили: «Пока колос в поле, трудись подоле». Люди никогда не сидели сложа руки, вставали и усердно работали, невзирая ни на какие невзгоды и трудности. В этот день труженики полей благодарили всевышнего за хорошую погоду, благодаря которой скошенное сено не начинало загнивать. Его старались как можно скорее спрятать в амбары, подальше от влаги. Древние люди в этот день старались обращать внимание на грачей. Если эти птицы собирались в стаи — стоило ждать скорого наступления осени.

Именины по православному календарю в этот день праздновали Антон, Гавриил, Степан и Юлиан.