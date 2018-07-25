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В Орловской области построят крупный тепличный комплекс за 3 млрд рублей
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В Орловской области построят крупный тепличный комплекс за 3 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Порядка 3 млрд рублей будет инвестировано в строительство первого крупного тепличного комплекса в Орловской области, который разместится на площади в 12 га. Строительство первой очереди комплекса будет завершено в октябре, сообщили в среду в пресс-службе регионального правительства.
"Компания «Промпарк» (занимается выращиванием овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур) инвестирует 3 млрд рублей в строительство тепличного комплекса. Его общая площадь составит 12 га. Строительство первой очереди будет завершено в октябре 2018 года", — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в реализацию проекта уже инвестировано порядка 1,4 млрд рублей. «В настоящее время ведется строительство первой очереди тепличного комплекса, его завершение запланировано на октябрь. В эксплуатацию будет введено 6,5 гектара теплиц. Выращивать планируют томаты, огурцы и салат», — говорится в сообщении.
По словам врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова, тепличный комплекс стал значимым проектом на территории этого района.
По данным правительства региона, пока в Орловской области не налажено собственное производство овощей и фруктов.
ТАСС: последние новости
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