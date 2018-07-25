Экс-директора «Радиоприбора» осудили на четыре года

Из-за деятельности экс-директора потеряло более 1 млрд рублей.

Отбывать наказание осужденный будет в колонии-поселении. Суд также на два года лишил его права занимать руководящие должности.

Суд признал М. Харченко виновным в злоупотреблениях полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.

Подсудимый свою вину не признал. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства — возраст подсудимого, который находится на пенсии, состояние его здоровья, почетные награды и грамоты.

Представители защиты и гособвинения отказались комментировать приговор и не сообщили, намерены ли его обжаловать.

В судебном заседании установлено, что предприятие из-за деятельности экс-директора потеряло более 1 млрд рублей.

Весной 2014 года руководитель ОАО «Радиоприбор» заключил ряд заведомо невыгодных для предприятия договоров, по которым деньги были переведены контрагентам. Эти компании изначально не планировали исполнять соглашения. В результате «Радиоприбор» лишился своих средств.

Оказавшийся в бедственном положении завод практически прекратил работу. Работники неоднократно выходили на митинги, требуя сохранить предприятие и погасить долги по зарплате.

Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении М. Харченко было возбуждено в 2017 году по материалам прокурорской проверки, которая установила факты отчуждения ликвидных активов завода.

Кроме того, Первомайский районный суд рассматривает дело по обвинению М. Харченко в невыплате зарплаты и сокрытии 92 млн руб., предназначенных для выплаты взысканий по налогам.

В настоящее время он находится под домашним арестом.

«Радиоприбор» — в прошлом одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники. На нем трудились около 1,2 тыс. человек. В настоящее время на базе «Радиоприбора» создан новый производственный комплекс — филиал Дубненского машиностроительного завода.

Долг перед работниками предприятия накапливался с 2014 года из-за действий собственника и руководства компании по выводу из оборота денежных средств. В результате завод стал одним из крупнейших должников по зарплате в регионе.

В июле бывшие работники обанкротившегося завода, которые более двух лет ждут выплаты долгов по зарплате, обратились к местным властям с просьбой принять меры по погашению задолженности. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко обратился к федеральным властям с просьбой выделить из резервного фонда правительства РФ 380 млн руб. на погашение долгов перед людьми.

«Радиоприбор» проходит процедуру банкротства. В феврале 2018 года Арбитражный суд Приморского края принял решение о первоочередном порядке выплат задолженности по заработной плате уволенным работникам завода от продажи имущества компании.

Источник — «Интерфакс — Дальний Восток»