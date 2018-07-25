Экс-директора «Радиоприбора» осудили на четыре года 

Из-за деятельности экс-директора потеряло более 1 млрд рублей.
Первомайский районный суд Владивостока в среду приговорил экс-директора оборонного предприятия «Радиоприбор» Михаила Харченко, обвинявшегося в крупных махинациях с имуществом завода, к четырем годам лишения свободы, передал корреспондент «Интерфакс — Дальний Восток» из зала суда.
Отбывать наказание осужденный будет в колонии-поселении. Суд также на два года лишил его права занимать руководящие должности.
Суд признал М. Харченко виновным в злоупотреблениях полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.
Подсудимый свою вину не признал. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства — возраст подсудимого, который находится на пенсии, состояние его здоровья, почетные награды и грамоты.
Представители защиты и гособвинения отказались комментировать приговор и не сообщили, намерены ли его обжаловать.
В судебном заседании установлено, что предприятие из-за деятельности экс-директора потеряло более 1 млрд рублей.
Весной 2014 года руководитель ОАО «Радиоприбор» заключил ряд заведомо невыгодных для предприятия договоров, по которым деньги были переведены контрагентам. Эти компании изначально не планировали исполнять соглашения. В результате «Радиоприбор» лишился своих средств.
Оказавшийся в бедственном положении завод практически прекратил работу. Работники неоднократно выходили на митинги, требуя сохранить предприятие и погасить долги по зарплате.
Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении М. Харченко было возбуждено в 2017 году по материалам прокурорской проверки, которая установила факты отчуждения ликвидных активов завода.
Кроме того, Первомайский районный суд рассматривает дело по обвинению М. Харченко в невыплате зарплаты и сокрытии 92 млн руб., предназначенных для выплаты взысканий по налогам.
В настоящее время он находится под домашним арестом.
«Радиоприбор» — в прошлом одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники. На нем трудились около 1,2 тыс. человек. В настоящее время на базе «Радиоприбора» создан новый производственный комплекс — филиал Дубненского машиностроительного завода.
Долг перед работниками предприятия накапливался с 2014 года из-за действий собственника и руководства компании по выводу из оборота денежных средств. В результате завод стал одним из крупнейших должников по зарплате в регионе.
В июле бывшие работники обанкротившегося завода, которые более двух лет ждут выплаты долгов по зарплате, обратились к местным властям с просьбой принять меры по погашению задолженности. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко обратился к федеральным властям с просьбой выделить из резервного фонда правительства РФ 380 млн руб. на погашение долгов перед людьми.
«Радиоприбор» проходит процедуру банкротства. В феврале 2018 года Арбитражный суд Приморского края принял решение о первоочередном порядке выплат задолженности по заработной плате уволенным работникам завода от продажи имущества компании.
Источник — «Интерфакс — Дальний Восток»