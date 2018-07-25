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Светлана Бондарчук в микро-шортах показала дрессировку собаки
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Светлана Бондарчук в микро-шортах показала дрессировку собаки 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Светская львица поделилась забавным видео.
Светлана Бондарчук в минувшем году разошлась со своим супругом, режиссером Федором Бондарчуком. Сейчас главный редактор журнала Hello! встречается с молодым фотографом Сергеем Табуновым. Пользователи Сети уверены, что новый роман пошел на пользу 49-летней Светлане — на снимках, зачастую сделанных ее кавалером, Бондарчук выглядит намного моложе своего возраста. Худая, стильная, красивая, шикарная — какими только эпитетами подписчики не награждали блондинку. Не реже, чем своими фотографиями, Светлана делится кадрами со своей собакой — лабрадудлем Фанни. Для четвероногого друга Бондарчук даже завела отдельный хештег. Несколько часов назад журналистка опубликовала забавное видео с шагающей на задних лапах Фанни. Однако внимание многих привлекли тонкие ноги экс-супруги режиссера.
Некоторые пользователи Сети переживают за здоровье Бондарчук, считая, что знаменитость страдает от анорексии. Подобные домыслы светская львица не комментирует, продолжая выкладывать фотографии, демонстрирующие ее тонкую фигуру.
Фото: instagram
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