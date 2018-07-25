Как жилось карточным шулерам в СССР

«Каталы» в Советском Союзе зарабатывали десятки тысяч рублей за сезон, в современном понимании они были миллионерами. Причем среди советских карточных шулеров были и женщины.

Раскрутившийся Барбакару

Анатолия Барбакару называют самым известным «каталой» СССР. Тиражируемый многочисленными печатными и электронными СМИ статус Анатолия Ивановича создан во многом благодаря ему самому — лицедей по складу характера (и одной из профессий — актер театральной студии), Барбакару умеет работать над собственным имиджем. Из массы интервью, данных карточным шулером, известно, что начинал он эту «карьеру» еще со студенчества, шулерство освоил быстро. Как и все «каталы», работал на пляжах всесоюзных курортов, в поездах дальнего следования.

О своем опыте обмана «лохов» при игре в карты Барбакару написал воспоминания, на основе которых на федеральном ТВ вышел сериал. Анатолий Иванович — шансонье с «катальным» репертуаром, постоянный участник телешоу.

Рыжеволосая бестия

Среди советских «катал» было много оригинальных личностей. Татьяну Верменич называли режеволосой бестией, с ее мастерством считались мужчины-игроки. Верменич брала умением психологически обработать свою жертву и хорошей памятью. В ее арсенал были такие уловки по вычислению карточного положения соперника: «случайно» опрокинутый стакан, зевота, смена пепельницы и многие другие. Чаще всего компанию Верменич составлял подельник, подсматривающий карты и подававший Татьяне условные знаки.

Верменич получила известность после случая, произошедшего в 1979 году. Они с подставным «мужем» «катали» в купе одного из поездов и «раздели» состоятельного советского инженера Станислава Куприянова. Куприянов в итоге сообразил, что его облапошили шулеры. и отказался отдавать деньги, достал нож. Криминальная пара отобрала это «перо» и всадила его в грудь строптивому проигравшему.

О дальнейшей судьбе Верменич мало что известно. Бытует версия, что ее взял под свое крыло какой-то московский миллионер.

Дядюшка водрузил, а племянник «лохов» разводил

Знаменитый советский «катала» Ашот Кантария — племянник знаменитого Мелитона Кантарии , одного из членов группы советских военнослужащих, водрузивших красный флаг над берлинским рейхстагом в 1945 году. Участник самого громкого процесса над карточными шулерами в СССР, прошедшего в Москве в 1970 году. Героический дядя, к слову, на нем тоже присутствовал.

Ашот возглавлял, как теперь принято говорить, ОПГ карточных шулеров. Работали нешаблонно, творчески. Один из членов организованной преступной группировки отыскивал жертву, заманивал ее в укромное место, предлагая приобрести дефицит. Затем поступало предложение сыграть «разок» в карты. Клиент со временем разогревался, входил в раж, и в конечном итоге спускал все, что имел.

Группировку Кантарии быстро вычислила милиция, поскольку ее члены шиковали, не стесняясь — приобретали дома и квартиры, сорили деньгами в барах…

Крымский интеллигент Хавич

Евгений Хавич, орудовавший в 80-е годы в Крыму , имел склонность к произведениям искусства, меценатствовал. Карты «кропил» иголкой, по этим меткам их потом и вычислял при облапошивании «лохов». Хавич играл на доверии: дабы заверить потенциальную жертву в своей честности, он шел вместе с клиентом в «Союзпечать» и покупал в киоске новую колоду карт. Фишка состояла в том, что и продавцы «Союзпечати» у Хавича были тоже «крапленые»: они отпускали заранее меченные шулером колоды.

В отличие от многих своих коллег, Хавич был художником от мошенничества — ему нравился сам процесс как таковой. «В хлам» проигравшимся он оплачивал билеты домой, подбрасывал деньжат на еду. Оборотистый шулер организовал работу нескольких подпольных карточных крымских клубов. Когда это стало возможно по закону, открыл там казино. В воровском мире Хавича уважали. Но «лихие» 90-е он не пережил: авторитета застрелили в разборках, которых шулер предпочитал избегать, гнушаясь грязных дел по переделу сфер влияния. Пойманный на месте преступления киллер, кстати, до суда не дожил — его нашли повешенным в камере.