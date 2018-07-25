Ещё
В Татарстане обсудили сотрудничество по ГЧП с представителями Европейской экономической комиссии ООН
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Татарстане обсудили сотрудничество по ГЧП с представителями Европейской экономической комиссии ООН 

RT на русском 13 минут назад
Фото: RT на русском
В Торгово-промышленной палате Татарстана обсудили сотрудничество бизнеса республики с деловым советом Европейской экономической комиссии ООН по государственно-частному партнёрству. Об этом сообщает «Реальное время».
Делегация приехала по приглашению президента региона Рустама Минниханова.
Цель визита — подготовка дорожной карты для того, чтобы во всех направлениях экономики Татарстана можно было более эффективно использовать метод государственно-частного партнёрства.
Ранее Nation News сообщало, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко провёл встречу с мэром народного правительства китайского города Чунцин Лянчжи Таном.
RT на русском: последние новости
В ОНК Москвы сообщили о находящемся в СИЗО «Лефортово» обвиняемом в госизмене мужчине Госдума приняла законы о завершении нефтяного налогового манёвра Глава аналитического центра «Роскосмоса» стал свидетелем по делу о госизмене
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип146
Маликов поразил сенсационным признанием о геях206
Заявление Лолиты грозит международным скандалом
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой84
Крымский мост начал отделяться от Крыма806
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Наука и техника
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение