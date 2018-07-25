В Татарстане обсудили сотрудничество по ГЧП с представителями Европейской экономической комиссии ООН 

В Торгово-промышленной палате Татарстана обсудили сотрудничество бизнеса республики с деловым советом Европейской экономической комиссии ООН по государственно-частному партнёрству. Об этом сообщает «Реальное время».
Делегация приехала по приглашению президента региона Рустама Минниханова.
Цель визита — подготовка дорожной карты для того, чтобы во всех направлениях экономики Татарстана можно было более эффективно использовать метод государственно-частного партнёрства.
Ранее Nation News сообщало, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко провёл встречу с мэром народного правительства китайского города Чунцин Лянчжи Таном.