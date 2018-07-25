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Суданец четыре дня ехал из Британии во Францию, цепляясь за дно автобуса
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Суданец четыре дня ехал из Британии во Францию, цепляясь за дно автобуса 

Вести.Ru 18 минут назад
Фото: Вести.Ru
Неназванному беженцу из Судана удалось преодолеть почти 500 километров, цепляясь за низ фургона семейной пары из Британии. Незваный гость попал из Франции в Соединенное королевство, путешествуя зайцем четыре дня. Суданца не обнаружили даже таможенники, сообщает Daily Mail.
Мик и Лиза Паттерсоны пришли в ужас, узнав, что четыре дня путешествовали по Европе с мигрантом, который цеплялся за дно их фургона.
О неожиданном попутчике британцы узнали, только когда вернулись домой в Эссекс. Через несколько мгновений после того, как Паттерсоны вышли из машины, они увидели, что рядом с их домом, расположенном на безлюдной улице, появился незнакомый человек.
По словам Мика Паттерсона, он быстро понял в чем дело. Суданец оказался вежливым и признался жителю Эссекса, что, рискуя жизнью, путешествовал вместе с семьей европейца четыре дня.
Британцы, что юноша уцепился за их фургон во французском городе Кан, где у семьи была остановка. В этом населенном пункте сейчас много нелегальных мигрантов.
Суданца арестовали. Он оказался несовершеннолетним. До рассмотрения дела о нарушении миграционного законодательства полиция передала его представителям социальных служб.
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