Иракская провинция Басра намерена провести референдум об автономии региона

МОСКВА , 25 июл — РИА Новости . Совет иракской провинции Басра , где уже третью неделю не утихают протесты, намерен требовать от Багдада проведения референдума о переходе в статус автономного региона, голоса депутатов уже собраны, заявил временно исполняющий обязанности председателя совета Валид Кайтан местным СМИ.

"Пятнадцать членов совета подписались под требованием о создании независимого региона. По закону для этого требуется лишь 12 подписей. Совет направит письменное требование о создании региона совету министров, а через 15 дней тот (должен — ред.) направить требование Избирательной комиссии, чтобы та подготовилась и в течение трех месяцев определила дату референдума", — сказал Кайтан, которого цитирует агентство Basnews.

По его словам, решающее слово будет у местных жителей. Кайтан в интервью местному каналу Zagros разъяснил, что речь идет о введении самоуправления в регионе, а совет провинции в случае превращения Басры в автономный регион прекратит свою работу. Он считает, что требуется справедливое распределение доходов региона — а именно, чтобы жители провинции решали, на что пойдут средства. Также Кайтан назвал такое требование к Багдаду, как выбор руководства Басры жителями — в данный момент руководство провинции назначается федеральным правительством. Кайтан отметил, что регион будет отличаться от Иракского Курдистана в плане управления, «но мы будем учиться у наших курдских братьев».

Автономный регион Иракский Курдистан в сентябре провел референдум о независимости, который официальный Багдад признал незаконным. Против региона были введены ряд санкций, которые в марте были сняты. Посол Ирака РФ Хайдар Мансур Хади заявил РИА Новости в мае, что ситуация с референдумом о независимости Иракского Курдистана решена и осталась в прошлом, правительство в Эрбиле координируется с федеральным правительством в Багдаде.

Акции протеста на юге Ирака начались 8 июля с портового города Басра. Ситуация обострилась после гибели одного из демонстрантов, протестующих против безработицы и ухудшения состояния коммунальной отрасли. В частности, демонстранты требуют от властей положить конец перебоям с электричеством и водоснабжением. Ситуацию усугубила установившаяся в южных провинциях страны 50-градусная жара. Позже протесты перекинулись и на другие провинции юга страны: Майсан, Кербела, Наджаф, Ди-Кар, Басра и Бабиль. Демонстрантов и их «законные требования» поддержал высший духовный авторитет иракских шиитов Али ас-Систани.

Правительство создало специальную комиссию для выполнения требований протестующих, пообещав жителям Басры выделить два миллиарда динаров (около 17 миллионов долларов) на работы, связанные с восстановлением системы водопроводов питьевой воды и электросетей. Также власти пообещали создать для жителей провинции 10 тысяч рабочих мест. Официальный уровень безработицы в Ираке составляет 10,8%. Свыше 60% безработных моложе 24 лет.