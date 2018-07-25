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Мария Кожевникова пожаловалась на РЖД
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Мария Кожевникова пожаловалась на РЖД 

Russianshowbiz.info 21 минуту назад
Фото: Russianshowbiz.info
Российская актриса рассказала о неудачной поездке на одном из поездов, где отсутствовали условия, соответствующие люксовому статусу купе.
Мария предпочитает путешествовать по России в поездах. Актрису привлекает монотонность данного вида транспорта, возможность насладиться природой за окном, приятный сон под легкое укачивание. К тому же Кожевникова панически боится летать на самолетах. По этим причинам актриса, не задумываясь, приобрела дорогостоящие билеты в поезд, чтобы успеть на свадьбу к своей крестной маме. Поскольку с Марией поехал старший сын, она заняла купе класса люкс.
Как заметила Кожевникова, высокому статусу вагона соответствовали только занавески, сохранившиеся со времен СССР, и сухой паек. Сын звезды сразу же уснул, но она сама провела 9 часов в настоящем аду. Настоящей пыткой для Марии стала непрестанно скрипевшая и дребезжавшая входная дверь в купе. На просьбы актрисы как-нибудь устранить эту проблему никто из персонала не отреагировал. Один из пассажиров помог Марии, всунув в дверь полотенце.
Кожевникова заметила, что рядом были свободные люксы, но никто не предложил ей замену и даже не извинился. Марию также возмутил ужасный запах в уборной. Актриса была настолько подавлена поездкой, что не смогла уснуть всю дорогу.
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