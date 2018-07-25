Транспортники РФ окажут помощь Индии в развитии сети логистических центров — Минтранс

МОСКВА , 25 июл /ПРАЙМ/. Российские транспортники намерены оказать помощь индийским партнерам в развитии сети логистических центров, сообщает Минтранс РФ

Этот вопрос стороны обсуждали на встрече замминистра транспорта РФ Сергея Аристова с чрезвычайным и полномочным послом Индии в РФ Панкаджем Сараном.

"Участники согласились провести бизнес-миссию российских транспортников в Индию для оказания практической помощи индийским партнерам в развитии сети логистических центров, в том числе на пути пролегания МТК «Север-Юг», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили вопросы развития международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг», а также детали проведения предстоящей трехсторонней встречи с иранскими коллегами по вопросу организации транзитных перевозок индийских грузов через территорию Ирана в Россию.

Помимо этого, участники встречи обсудили согласование текста проекта меморандума о взаимопонимании в отношении двустороннего сотрудничества в области автомобильного транспорта и дорожного хозяйства для подписания его в ходе предстоящей встречи на высшем уровне этой осенью.