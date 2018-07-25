Сокровища, которые исчезли бесследно

Каждый мечтает найти клад и в одночасье разбогатеть. Опорой для этого служат многочисленные истории об утерянных сокровищах, которые до сих пор не найдены.

Янтарная комната

Янтарная комната была создана в Пруссии зодчим Эозандером во время правления короля Фридриха I, который не жалел средств на обустройство своей столицы. По его замыслу, Берлин по роскоши и богатству должен был перегнать французский Версаль. Поэтому королева София-Шарлотта заказала королевский кабинет, сплошь украшенный янтарем, который в те времена по ценности не уступал серебру.

Но результатов заказчики так и не увидели: королева умерла в 1709 году, а король в 1713. Их сын, практичный Фридрих-Вильгельм I отказался в дальнейшем спонсировать дорогостоящий проект и подарил янтарные панно неоконченного кабинета Петру I. Русский император писал своей жене Екатерине: «Король одарил меня изрядным презентом яхтою, которая в Потсдаме зело убранная, и кабинетом Янтарным, о чем давно желали». В 1717 году янтарные панно прибыли в Петербург с точной инструкцией по их установке. Воспользоваться подарком удалось только дочери Петра — Елизавете Петровне. В 1743 году она приказала установить янтарные панно в Зимнем дворце. Но видимо не судьба была богатству Фридриха I находиться на одном месте. Уже через десять лет панно перенесли в Большой (Екатерининский) Царскосельский дворец, где под руководством архитектора Растрелли его дополнили новыми деталями.

Во время Второй мировой войны убранство драгоценной комнаты было похищено и размещено немцами в музее янтаря в Кенигсбергском замке. Это было последним местом, где ее демонстрировали. Во время вступления советских войск в город Кёнисберг Янтарная комната бесследно исчезла, и ее местоположение на сегодняшний день окутано завесой тайны. В 1981 году было решено восстановить Янтарную комнату в прежнем виде, и теперь ее можно увидеть в Большом Царскосельском дворце.

Ограбление на борту самолета компании Люфтганза считается одним из самых крупных в истории США . Оно произошло в аэропорту имени Кеннеди ( Нью-Йорк ) 11 декабря 1978 года. Было украдено около 5 млн долларов и ювелирных украшений на сумму 875000 долларов. Если перевести стоимость украденного, с учетом инфляции и роста цен, на сегодняшний день, то сумма составит 20 млн долларов. Одного из грабителей звали Генри Хилл, его образ был воплощен в фильме «Славные парни» актером Рэйем Лиоттом.

Ценности и деньги так и не были найдены, что во многом было связано с бесславным концом самих грабителей. Джимми Брук, руководивший ограблением, на всякий случай избавился от других участников преступления, чтобы они при случае не стали свидетелями против него. В конечном счете он присвоил себе всю добычу, которую просадил на развлечения. Большая часть этого богатства так и не была обнаружена.

Царское золото

Франции. К началу Первой мировой войны Российская империя обладала самым большим в мире золотым запасом, который оценивался в 1 миллиард 695 миллионов рублей (1311 тонн золота, более 60 миллиардов долларов по курсу 2000-х годов). Во время Первой мировой войны Россия перевела значительную его часть в европейские банки как залог оплаты союзникам поставок вооружения, пороха и продовольствия. После Октября 1917 года золото новым властям никто возвращать не стал. По всей видимости, оно продолжает храниться в частных банках США, Великобритании

После Февральской революции 1917 года Временное правительство, чтобы сохранить оставшуюся после перевода часть золотого запаса, эвакуировало его вглубь страны — в Нижний Новгород и Казань . После прихода к власти большевиков казанское золото попало в руки к белогвардейцам и было переправлено в Омск в распоряжение Колчака (650 млн рублей или 505 тонн). Он, в свою очередь, разместил часть национального богатства в зарубежных банках — их дальнейшая судьба остается неясной. В 1919 году атаман Семенов, один из подчиненных Колчака, захватил в Чите часть «колчаковского» золота, которое направлялось в США в качестве гарантии оплаты поставки вооружения (33 ящика золота). Семенов переправил это в японские банки за поставку продукции военного назначения.

По разным подсчетам общая сумма стоимости золотого запаса России, оказавшегося в зарубежных банках, оценивается от 100 до 300 млрд долларов.

Золото Леона Трабукко

В начале 30-х годов XX века мексиканский миллионер Леон Трабукко совершил несколько таинственных экспедиций в пустыню Нью-Мексико. В это же время США находились под влиянием разразившейся в 1929-1934 годах «Великой депрессии» — стоимость доллара резко упала, а золото невероятно выросло в своей цене. Поэтому Трабукко и его партнеры решили подзаработать, выкупив в Мексике большие запасы золота и переправив их в США, чтобы выгодно продать.

Свой тайник они устроили в пустыне Нью-Мексико на юго-западе Штатов. Но в итоге авантюристы сильно просчитались. Согласно Закону о золотом резерве (Gold Reserve Act) от 1934 года, владение крупными запасами золота частными лицами объявлялось незаконным. На этом удача буквально отвернулась от них. В течение последующих пяти лет умерли все партнеры Трабукко, а сам Леон всю оставшуюся жизнь безрезультатно пытался продать несчастливое золото. После его смерти, местоположение спрятанных сокровищ так и осталось неизвестным.

Сокровища тамплиеров

Орден тамплиеров (храмовников) был основан в Святой земле после Первого крестового похода небольшой группой рыцарей во главе с Гуго де Пейном. Орден богател прямо на глазах, особенно за счет своей финансовой деятельности. Они были крупнейшими кредиторами Европы — к ним за деньгами обращались многие европейские монархи, что обеспечило им большое политическое влияние. По словам историка Лозинского, главный казначей ордена, был главным казначеем Франции.

В итоге их погубило собственное богатство — в начале XIV века, французский король Филипп Красивый, падкий на чужое добро, воспользовался своим влиянием на Папу и возбудил процесс против ордена. Тамплиеры в одночасье оказались вне закона. Часть накопленных сокровищ спасшиеся тамплиеры переправили на кораблях в неизвестном направлении. Впоследствии, если верить легендам, золото тамплиеров оказалось в Новой Шотландии (Nova Scotia) — территория современной Канады . Полагают, что часть его перевезли в канадский Остров Оук (Oak Island), где потомки рыцарей храма спрятали его в тайнике с многочисленными ловушками. Но все это только домыслы. Существует ли до сих пор спрятанное богатство или за прошедшие века его уже успели много раз поделить — не знает никто.

Сокровище Шульца

Голландец Шульц был одним из самых известных американских гангстеров. В эпоху «сухого закона» в США он нажил огромное состояние за счет так называемых «мокрых дел», то есть продажи запрещенного алкоголя в различных городах Штатов. Попав под подозрение следствия, Шульц спрятал свое состояние в горах Кэтскилл (недалеко от Нью-Йорка).

Все сведения о точном расположении своих богатств Шульц унес с собой в могилу. На протяжении десятилетий после смерти Шульца (он умер в 1975 году) эта область не раз затапливалась, что должно было вымыть сокровище. Но до сих пор никаких сведений о случайно найденных во время прогулки по Кэтскиллу барышах не поступало.