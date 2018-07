Хватит пыль на полках собирать: «книгостаграмер» превращает коллекцию из тысячи книг в искусство

Пожалуй, только книги способны затягивать в свой мир и пробуждать воображение настолько, что вы на время совершенно забываете о реальности. А в каких-то случаях книги питают креативность, как, например, с Джеймсом Тревино (James Trevino). 24-летний парень называет себя «книгостаграмером» — в инстаграм-аккаунте он выкладывает фотографии своих необычных творений, которые нравятся 126 тысячам подписчикам.

У Тревино коллекция более чем из тысячи книг, и после прочтения они не пылятся на полке. Они становятся морем, крыльями, пламенем и другими декорациями в сценках, которые придумывает Тревино.

Джеймс вспоминает, что это началось как-то само по себе, он ничего не планировал: «Поначалу я просто постил фотографии с книгами, которые сейчас читаю. Со временем фотографии стали все более и более сложными под влиянием поп-культуры, фильмов и понравившихся мне фото из Instagram».

Каждая сцена рождается в результате долгого процесса. «Для начала мы проводим мозговой штурм с моей хорошей подругой Элизабет. Затем, когда у нас есть основная идея, мы с Лиз пытаемся воплотить ее как можно ближе к нашему видению. Если концепт получается слишком масштабным для одной фотографии, мы совмещаем две или три фотографии в процессе редактирования».

В аккаунте книгостаграмера темы разнообразны, но можно заметить, что Тревино отдает предпочтение двум своим любимым книгам — « Гарри Поттер и Принц-полукровка» Джоан Роулинг и «Сильмариллион» Джона Р. Р. Толкина. У Джеймса собралась коллекция из 1100 книг, и останавливаться на этом он не собирается.

«Пираты Карибского моря».

«Звездные войны».

«Гарри Поттер».

Сцена посвящена мультсериалу «Скуби-Ду».

«Властелин колец».