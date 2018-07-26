Банк БРИКС рассмотрит размещение в рублевых бондах

Москва , 26 июля — «Вести. Экономика». Новый банк развития БРИКС рассмотрит вариант размещения рублевых облигаций. Об этом сообщил вице-президент организации Лесли Маасдорп в кулуарах делового форума, проходившего в рамках саммита БРИКС.

"Мы планируем привлекать средства в местной валюте. Другими словами, мы хотим посмотреть, можем ли мы найти проекты в рублях. Для этого нужно выпускать облигации в рублях и быть квалифицированным эмитентом, так что я хочу изучить рынок рублевых облигаций", — сообщил Массдорп.

По его словам, временных рамок для принятия решения этому вопросу нет: пока это будет предварительное изучение возможности выпуска. А следующий выпуск облигаций банка пройдет в Китае : он намечен на октябрь-ноябрь этого года.

"Мы разместим бонды в юанях в течение этого года, чтобы привлечь финансирование в юанях. Потому что мы уже выпускали бумаги там, это будет второе размещение”, — сообщил вице-президент банка РИА «Новости».

Официальный старт работе Нового банка развития БРИКС был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 г. в Москве. Приоритет в работе организации — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.