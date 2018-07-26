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Банк БРИКС рассмотрит размещение в рублевых бондах
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Банк БРИКС рассмотрит размещение в рублевых бондах 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 26 июля — «Вести. Экономика». Новый банк развития БРИКС рассмотрит вариант размещения рублевых облигаций. Об этом сообщил вице-президент организации Лесли Маасдорп в кулуарах делового форума, проходившего в рамках саммита БРИКС.
"Мы планируем привлекать средства в местной валюте. Другими словами, мы хотим посмотреть, можем ли мы найти проекты в рублях. Для этого нужно выпускать облигации в рублях и быть квалифицированным эмитентом, так что я хочу изучить рынок рублевых облигаций", — сообщил Массдорп.
По его словам, временных рамок для принятия решения этому вопросу нет: пока это будет предварительное изучение возможности выпуска. А следующий выпуск облигаций банка пройдет в Китае: он намечен на октябрь-ноябрь этого года.
"Мы разместим бонды в юанях в течение этого года, чтобы привлечь финансирование в юанях. Потому что мы уже выпускали бумаги там, это будет второе размещение”, — сообщил вице-президент банка РИА «Новости».
Официальный старт работе Нового банка развития БРИКС был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 г. в Москве. Приоритет в работе организации — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
Ранее Лесли Маасдорп сообщил, что банк выделит России примерно $1 млрд в качестве кредита на инфраструктурные проекты.
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