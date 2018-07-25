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Профсоюзы 40 стран обсудят в Петербурге переход к возобновляемой энергетике
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Профсоюзы 40 стран обсудят в Петербурге переход к возобновляемой энергетике 

ТАСС 32 минуты назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Конференция Международного профсоюза промышленников и энергетиков IndustriALL, темой которой стала защита интересов работников предприятий энергетической сферы, открылась в среду в Санкт-Петербурге.
В ней участвуют более 200 представителей профсоюзов добывающей, металлургической и энергетической отрасли из 40 стран, Россию представляют четыре членских организации: Нефтегазстройпрофсоюз, Российский профсоюз работников атомной энергетики и промышленности, Росуглепроф и «Всероссийский Электропрофсоюз».
"Конференция, в которой участвуют более 200 человек из разных стран, проходит в очень важное время для этого сектора промышленности, когда происходит переход в энергетике к возобновляемым источникам энергии и многие страны ставят целью полностью отказаться от использования традиционных источников энергии", — отметил на пресс— конференции генеральный секретарь IndustriALL Вальтер Санчес.
По его словам, задача форума — обменяться опытом, вычленить лучшие практики и впоследствии выйти с предложениями об устойчивой промышленной политике, чтобы у работников сохранялись возможности для переквалификации и получения новой работы. Санчес добавил, что у каждой из стран-участниц свой опыт, но вызовы, с которыми сталкиваются организации, одинаковы, поэтому необходимо «выработать план, программу действий, на которую будем опираться в будущем».
Глобальный союз IndustriALL представляет интересы почти 50 млн работников во всем мире, занятых в 14 отраслях экономики. В организации состоит 620 национальных отраслевых профсоюзов, в том числе в энергетическом секторе России.
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