Профсоюзы 40 стран обсудят в Петербурге переход к возобновляемой энергетике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 25 июля. / ТАСС /. Конференция Международного профсоюза промышленников и энергетиков IndustriALL, темой которой стала защита интересов работников предприятий энергетической сферы, открылась в среду в Санкт-Петербурге.

В ней участвуют более 200 представителей профсоюзов добывающей, металлургической и энергетической отрасли из 40 стран, Россию представляют четыре членских организации: Нефтегазстройпрофсоюз, Российский профсоюз работников атомной энергетики и промышленности, Росуглепроф и «Всероссийский Электропрофсоюз».

"Конференция, в которой участвуют более 200 человек из разных стран, проходит в очень важное время для этого сектора промышленности, когда происходит переход в энергетике к возобновляемым источникам энергии и многие страны ставят целью полностью отказаться от использования традиционных источников энергии", — отметил на пресс— конференции генеральный секретарь IndustriALL Вальтер Санчес.

По его словам, задача форума — обменяться опытом, вычленить лучшие практики и впоследствии выйти с предложениями об устойчивой промышленной политике, чтобы у работников сохранялись возможности для переквалификации и получения новой работы. Санчес добавил, что у каждой из стран-участниц свой опыт, но вызовы, с которыми сталкиваются организации, одинаковы, поэтому необходимо «выработать план, программу действий, на которую будем опираться в будущем».

Глобальный союз IndustriALL представляет интересы почти 50 млн работников во всем мире, занятых в 14 отраслях экономики. В организации состоит 620 национальных отраслевых профсоюзов, в том числе в энергетическом секторе России.