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«Мистер каменная ягодица»: неожиданные откровения Тарзана
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«Мистер каменная ягодица»: неожиданные откровения Тарзана 

Дни.ру 42 минуты назад
Фото: Дни.ру
На телеканале ТНТ4 стартует новый сезон комедийного шоу «Деньги или позор». Гостя первого выпуска Тарзана ведущий программы раскрутил на неожиданные откровения — стриптизер рассказал, когда у него случился первый секс и сколько он зарабатывает.
По словам ведущего дяди Вити, «Сергей такой же многогранный, как Ольга Бузова, только грудь у него больше». Он заверил, что артист уже так давно выступает со своими шоу, что в его трусах можно найти царские рубли.
Такой жизненный опыт не должен пропадать даром! Поэтому он предложил Тарзану написать свою автобиографию. Сергей рассказал такие подробности, которые до шоу «Деньги или позор» для аудитории оставались секретом: когда у него случился первый секс, как его называли во дворе и сколько он заработал за всю свою карьеру.
"У меня очень крутая жизнь, даже не стал бы в ней ничего менять! — улыбается Тарзан. — Мне есть, что рассказать в автобиографии, но я не люблю навязчивых людей и сам стараюсь не быть таковым. Однажды я принял предложение написать книгу, но она про спорт и здоровый образ жизни, без высокомерия и нравоучений. Даже в качестве эпиграфа написано: «Мой совет — никаких советов!»
Также Тарзан поделился профессиональными секретами — зачем натирает грудь туалетной бумагой, за что вручают премию «Каменная ягодица» и как Наташа Королева относится к тому, что он всегда приходит с работы весь в губной помаде. Увидеть все это лично можно будет в программе, которая выйдет в эфир 30 июля.
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