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Власти Ростовской области прогнозируют урожай зерновых в регионе на уровне 10 млн тонн
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Власти Ростовской области прогнозируют урожай зерновых в регионе на уровне 10 млн тонн 

ТАСС 48 минут назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июля. /ТАСС/. Урожай зерновых в этом году в Ростовской области составит 10 млн тонн, качество зерна, по прогнозу властей, будет выше прошлогодних показателей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам заседания комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики области.
"Нынешний урожай в 10 млн тонн будет несколько меньше рекордов последних двух лет, но гораздо выше обычных среднегодовых результатов в 6-8 млн тонн", — передает пресс-служба слова губернатора Ростовской области Василия Голубева.
Уборка ранних зерновых уже завершена на 80% площадей при средней урожайности 33 центнера с гектара, индекс производства продукции сельского хозяйства за первое полугодие составил 128,5%.
В прошлом году Ростовская область завершила уборку зерновых с рекордом более 12 миллионов тонн при средней урожайности более 40 центнеров с гектара.
ТАСС: последние новости
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