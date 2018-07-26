Ещё
Урожай зерновых в Ростовской области составит около десяти миллионов тонн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Adidas рассказал о "жучке Путина" в мяче для Трампа
Adidas рассказал о "жучке Путина" в мяче для Трампа

Урожай зерновых в Ростовской области составит около десяти миллионов тонн 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл — РИА Новости. Урожай зерновых в Ростовской области в текущем году составит около 10 миллионов тонн, качество зерна будет выше прошлогодних показателей, сообщает правительство региона.
Губернатор области Василий Голубев провел заседание комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики Ростовской области, социальной стабильности и мониторинга реализации майских указов президента РФ.
По его данным, на сегодняшний день уборка ранних зерновых завершена на 80% площадей при средней урожайности 33 центнера с гектара. «По оценке, урожай зерновых в этом году в Ростовской области составит 10 миллионов тонн. Качество зерна, по прогнозу, будет выше прошлогодних показателей», — говорится в сообщении.
Голубев отметил, что нынешний урожай будет несколько меньше рекордов последних двух лет, но гораздо выше обычных среднегодовых результатов в 6-8 миллионов тонн и даже выше рекорда 1991 года, когда было собрано 9,5 миллиона тонн зерна.
Ранее министр сельского хозяйства области Константин Рачаловский сообщал, что в течение трех месяцев вегетации зерновых культур (апрель-июнь текущего года) в области выпало не более 30% от нормы осадков, а в отдельных районах наблюдалась абсолютная засуха.
Индекс производства продукции сельского хозяйства за первое полугодие составил 128,5%. Такой результат обеспечен за счет роста объемов производства мяса, молока, а также более ранней, по сравнению с прошлым годом, уборкой зерновых культур.
Другие новости региона читайте здесь>>
Последние новости
Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео "Блеф не удался": эксперт о выборе Анкары не в пользу США В Индонезии родился ребенок с двумя лицами
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР78
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями177
С Крымским мостом может произойти страшное406
Тест: Мужчина или женщина? Определите пол2
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия36
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:50
Лепс поразил горячим танцем в аэропорту
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение