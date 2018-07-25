Зачем в петербургском управлении ЦБ взвешивают посетителей?

В главном управлении Центробанка Санкт-Петербурге новые правила. Теперь, оформляя электронный пропуск на входе, сотрудники учреждения записывают данные о весе посетителя.

В ЦБ заявили, что эти меры ввели для повышения безопасности. В пресс-службе регулятора пояснили, что после измерения веса во входной шлюз нельзя будет пройти вдвоем.

«Как нам пояснили в ЦБ, это действительно есть, хотя я сам лично в здании был месяц назад и такого не встречал. Там объяснили, что это необходимо для пропускного режима. Там такие шлюзы на входе, камеры, в которые заходит человек, за ним закрывается дверь, и открывается следующая. И чтобы в этот шлюз заходил только один человек, а не по двое-трое, введен контроль веса. Теперь человека просят при прохождении через первый входной шлюз сдать показания веса, это вносится в его карточку, и он с помощью этого каждый раз проверяется на входе в здание Центробанка. Они сказали, что у них такая система сразу на нескольких объектах: в Петербурге, в главном здании, вероятно, где-то еще. При этом отказались отвечать на вопрос: если человек резко похудеет или наберет в весе, что в таком случае будет с его данными по карточке, придется ли их обновлять, или, наоборот, его в здание не пустят, усомнившись в его личности? И вообще, почему нельзя на глаз определить, один человек вошел в этот шлюз или двое?»

Руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц впервые узнал о такой технологии безопасности и сомневается в ее успехе:

Евгений Лифшиц руководитель Агентства кибербезопасности «Зачем весовой контроль, я не понимаю. Можно распознавать лицо работника, сверять его с базой работников и открывать перед ним турникет. Для этого не нужно взвешивать работника. Я думаю, если они действительно это делают, то по каким-то другим соображениям, но не по соображениям безопасности».