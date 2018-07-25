Архангельские юнармейцы отправились на военно-патриотические сборы «Белый купол»

В рамках сборов юнармейцы пройдут подготовку по различным военным дисциплинам, а также воздушно-десантной, тактической, строевой, огневой, медицинской подготовке.

В рамках военно-патриотических сборов «Белый купол-2018» в палаточном городке военно-патриотического клуба «Белый медведь» под Ярославлем архангельские юнармейцы проведут десять дней. В рамках сборов юнармейцы пройдут подготовку по различным военным дисциплинам, а также воздушно-десантной, тактической, строевой, огневой, медицинской подготовке. Полученные знания ребята продемонстрируют во время однодневного полевого выхода в лес с ночевкой и в различных военно-спортивных играх.

Завершающим этапом сборов станет совершение юнармейцами первого самостоятельного прыжка с парашютом.

Участие юнармейцев в военно-патриотических сборах осуществляется в рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014–2020 годы)».

В регионе продолжается «Юнармейское лето — 2018». В ближайшие выходные очередная профильная юнармейская смена начнет свою работу в детском оздоровительном лагере «Лесная поляна» (город Мирный). В рамках проекта на территории области, а также за ее пределами в летних оздоровительных лагерях пройдут порядка семи профильных юнармейских смен.