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Архангельские юнармейцы отправились на военно-патриотические сборы «Белый купол»
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Архангельские юнармейцы отправились на военно-патриотические сборы «Белый купол» 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках сборов юнармейцы пройдут подготовку по различным военным дисциплинам, а также воздушно-десантной, тактической, строевой, огневой, медицинской подготовке.
В рамках военно-патриотических сборов «Белый купол-2018» в палаточном городке военно-патриотического клуба «Белый медведь» под Ярославлем архангельские юнармейцы проведут десять дней. В рамках сборов юнармейцы пройдут подготовку по различным военным дисциплинам, а также воздушно-десантной, тактической, строевой, огневой, медицинской подготовке. Полученные знания ребята продемонстрируют во время однодневного полевого выхода в лес с ночевкой и в различных военно-спортивных играх.
Завершающим этапом сборов станет совершение юнармейцами первого самостоятельного прыжка с парашютом.
Участие юнармейцев в военно-патриотических сборах осуществляется в рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014–2020 годы)».
В регионе продолжается «Юнармейское лето — 2018». В ближайшие выходные очередная профильная юнармейская смена начнет свою работу в детском оздоровительном лагере «Лесная поляна» (город Мирный). В рамках проекта на территории области, а также за ее пределами в летних оздоровительных лагерях пройдут порядка семи профильных юнармейских смен.
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