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Казахстанцы отчитались о своих иностранных счетах
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Казахстанцы отчитались о своих иностранных счетах 

Мир24 59 минут назад
Всего декларации подали 27 тысяч человек. В сумме они держат за рубежом почти 2,5 миллиарда долларов. Такие данные озвучило Министерство финансов страны, передает «МИР 24».
«Представлена декларация с отражением более 12 тысяч недвижимого имущества в 69 странах. Наибольшее количество зарегистрированного имущества наших граждан приходится на Российскую Федерацию, Болгарию, Турцию, Испанию, Великобританию, Соединенные Штаты», — сообщил директор департамента методологии налогообложения комитета государственных доходов министерства финансов Республики Казахстан Кайрат Жолмухамбетов.
С 2020 года данные о финансовых счетах нерезидентов будут автоматически отправляться в страны их постоянного проживания, подчеркнули в ведомстве.
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