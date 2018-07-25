Казахстанцы отчитались о своих иностранных счетах

Всего декларации подали 27 тысяч человек. В сумме они держат за рубежом почти 2,5 миллиарда долларов. Такие данные озвучило Министерство финансов страны, передает «МИР 24».

С 2020 года данные о финансовых счетах нерезидентов будут автоматически отправляться в страны их постоянного проживания, подчеркнули в ведомстве.

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