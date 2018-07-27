ЛДПР призывает прекратить бессмысленную помощь другим странам

Уровень доходов большинства граждан России намного ниже, чем у жителей стран Западной Европы и большинства стран Восточной. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что корень проблем лежит в советской пагубной традиции оказывать материальную поддержку чужим странам и народам вместо того, чтобы помогать своим.

Почему СССР давал деньги без оглядки?

Почему Западная Европа живёт богаче всего остального мира? Потому что они такие работящие, как пытаются нас убедить пропагандисты западного образа жизни? Вовсе нет! Грабёж — вот способ, которым европейцы столетиями улучшали своё благосостояние. Сперва грабили соседей, потом попытались сунуться в Россию, но получили по зубам. Западная Европа, по-хорошему, обязана расплатиться за всё зло, которое колонизаторы принесли миллионам людей по всему миру.

А что же делал Советский Союз, который любят обвинять в «оккупации»? Действовал строго наоборот — помогал, строил, развивал. Сперва вкладывал денежные средства и человеческие ресурсы в собственные республики, которые, напомним, имели право в любой момент выйти из состава Союза, что они в 1991 году и сделали. А потом, не считая денег, вкладывал в Африку, Азию, Южную Америку.

Для того чтобы получить деньги из Москвы , вчерашнему племенному вождю достаточно было сказать «выбираю социалистический путь развития» — и тут же добрые советские дяди начинали помогать. Особо хитрые меняли путь развития с социалистического на капиталистический и обратно раз в несколько лет, чтобы осваивать помощь и из СССР, и из США

— Мы ничего не выкачивали из новых территорий. Мы им, наоборот, всё раздавали и раздавали. Например, я же родился и вырос в Средней Азии, — вспоминает Владимир Жириновский. — Там построили метро, сделали хорошие дороги, дали людям квартиры в больших домах, развили промышленность. Все богатства и ресурсы раздали окраинам, а русские деревни до сих пор без газа стоят!

Китай, Корею, Вьетнам, — Из-за идеологических установок деньги тратились на поддержку революций по всему миру. Содержали пол-Африки, Кубу Камбоджу . Не спрашивая у граждан, согласны ли они с такой расточительной политикой. Раздали все деньги, принадлежащие русскому народу, разве это было честно по отношению к нашим простым людям? — возмущается лидер ЛДПР.

На помощь другим странам Советский Союз потратил 144 миллиарда долларов — с учётом инфляции это почти триллион долларов в современных ценах. Россия после распада СССР списала африканским, азиатским и южноамериканским странам десятки миллиардов долларов долгов.

Именно этих средств не хватило на постройку автобанов, как в Германии ; скоростных железных дорог, как во Франции ; социальной системы, как в Скандинавии, и так далее.

Как соседи нас опередили?

Молдавии, Болгарии и Недавно учёные-экономисты подсчитали, что большинство стран Восточной Европы живут лучше нас. Заработная плата по паритету покупательной способности выше, чем у нас, практически везде, кроме Украины Румынии . Даже белорусы получают больше, чем русские!

По мнению вице-спикера Государственной Думы от ЛДПР Игоря Лебедева, России пора обратить внимание на белорусский опыт.

Белоруссия не добывает нефть и газ и не имеет выходов к морю. Белоруссия во многом зависит от России — большая часть белорусского сельхозэкспорта идёт в нашу страну, а мы, в свою очередь, поставляем им энергоносители, — отмечает политик.

— Причина, скорее всего, проста: в Белоруссии другая финансово-экономическая политика. И за коррупцию там сажают не одинокого Улюкаева с парой губернаторов, а по несколько сотен человек в год, — напоминает Игорь Лебедев

Если посмотреть на страны Восточной Европы, в которых зарплаты у людей больше, чем в России, то можно обнаружить прямую связь между уровнем коррупции и уровнем доходов людей. Беднее всех в Европе живут Украина и Молдавия, в которых коррупция — это фактически образ жизни. А богаче всех — те страны, в которых коррупционеров мало, а тех, что есть, — регулярно ловят и строго наказывают.

Сочетание порядка внутри страны с адекватной внешней политикой — вот рецепт экономического процветания от ЛДПР! Если не хватает чего-то одного, то вся система рушится.

Пора попрощаться с долларом!

США — богатейшая страна современного мира. Но даже у них не хватает денег на то, чтобы помогать всем желающим. Президент Дональд Трамп называет свою страну «свиньёй-копилкой», которую все грабят. Долги Америки превышают 20 триллионов долларов — это больше квадриллиона рублей — невообразимая сумма!

Но США могут в любой момент обнулить свой долг — ведь это они печатают доллары, которыми расплачиваются во всём мире.

Россия должна максимально продвигать по всему миру нашу валюту — рубль. Хотите покупать у нас нефть? Покупайте сперва рубли, а уже на них — нефть, газ, зерно, что угодно. Хотите продавать нам технику? Мы вам заплатим рублями, а вы потом уже решайте, на какую валюту их обменять.

До тех пор пока мировая экономика не избавится от тотальной долларизации, США без всякого оружия будут контро­лировать весь мир. Если рубль станет основной расчётной единицей хотя бы в торговле с нашими соседями, это уже даст серьёзный толчок развитию нашей экономики.

Россия может и должна жить лучше, чем живёт Америка, — мы не тратим такие огромные деньги на содержание военных баз по всему миру, нам не надо «защищать» дармоедов из маленьких, но очень гордых стран. И если нам удастся избавиться от долларовой зависимости в экономике — процветание наступит очень быстро.

Поддерживать своих!

После государственного переворота на Украине выяснилось, что на помощь и поддержку этого враждебного нашей стране псевдогосударственного образования начиная с 1991 года было потрачено без малого 40 миллиардов долларов!

— СССР больше нет, но инерция порочной политики осталась. Мы же видим, сколько дотаций идёт в некоторые регионы. Это нужно прекращать. Мы должны поддерживать своих граждан, помогать им, а не иностранцам, — призывает Владимир Жириновский.

Советский опыт показывает, что дружбу за деньги не купишь. Наоборот, когда какую-то страну «снимают с довольствия», то она оказывается ещё более агрессивной, чем те, отношения с которыми с самого начала строи­лись на паритетной основе.

Полякам СССР подарил отобранные Красной армией у Гитлера бывшие немецкие территории и помог восстановить страну после войны. В прибалтийских республиках, по сути, с нуля была создана промышленность, а в рамках СССР они имели максимально возможную степень самоуправления, Москва в их дела почти не вмешивалась, Прибалтику называли «наш кусочек Европы».

И что же в итоге? В Польше нас ненавидят и разрушают памятники нашим солдатам-освободителям, прибалты спят и видят, чтобы Россия и русские исчезли.

Украина тоже, помимо постоянной материальной помощи, получила от России огромные территории — и всё равно ни капли благодарности не испытывает. Литве Россия вернула её столицу, Вильнюс , — где же их благодарность?

В программе ЛДПР «Мощный рывок вперёд» сформулирован базовый принцип, из которого должен исходить наш МИД : «Внешняя политика должна преследовать национальные интересы России и приносить прибыль». Все международные договоры и контракты должны быть проверены на соответствие этому принципу.

— ЛДПР неоднократно говорила о том, что пора прекратить разбазаривание российских денег, безвозмездно помогая другим странам. Эта лояльность стоит нам огромных средств и ресурсов, которые нужно направить на улучшение благополучия наших граждан, — говорит Владимир Жириновский.