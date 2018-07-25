Двойное новоселье. Стражам порядка будет удобнее работать

25 июля полицейские Новой Москвы отметили двойной праздник. На присоединенных территориях открылись сразу два новых участковых пункта полиции — в поселении Внуковское и поселке Щапово. Поздравить стражей порядка с новосельем отправились и корреспонденты «ВМ».

— Это важное событие. Новый пункт позволит максимально оперативно срабатывать на просьбы и жалобы жителей, — отметил Благов. — Объект соответствует всем современным нормам и требованиям, что даст возможность обеспечить комфортную работу правоохранительных структур.

По традиции кульминацией церемонии открытия стало перерезание красной ленточки, после чего с напутственным словом выступил начальник УВД по ТиНАО Шамиль Сибанов

— Жители Солнцева должны чувствовать себя в безопасности, понимать, что могут обратиться с просьбой в ближайший участковый пункт, и помощь им придет быстро, — сказал Сибанов.

Он отметил, что особый акцент в работе нового пункта сделан на тесное сотрудничество правоохранительных органов с общественностью. В первую очередь это касается тех, кто входит в состав добровольной народной дружины. Главной задачей этой общественной организации является организация действенной помощи сотрудникам правоохранительных органов для предупреждения противоправных действий и охраны общественного порядка.

По словам главного полицейского ТиНАО, представители дружины и сотрудники полиции будут проводить профилактические мероприятия для информирования местных жителей об их правах и обязанностях. Кроме этого, в ближайшее время они проведут совместное патрулирование района. План предстоящих мероприятий будет составляться и утверждаться сотрудником полиции и начальником общественной дружины. Участковый пункт можно назвать инновационным. Современным требованиям соответствует и его облик, и «начинка»: сюда специально закупили новейшее оборудование.

СПРАВКА

Участковый пункт полиции во Внуковском рассчитан на вместимость в 500 человек и оснащен достаточным количеством современных компьютеров. Проведен высокоскоростной интернет, который обеспечит быструю работу с архивами и документами..