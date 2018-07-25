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На боевое дежурство заступил территориальный центр управления армии ВВС и ПВО Северного флота
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На боевое дежурство заступил территориальный центр управления армии ВВС и ПВО Северного флота 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В числе задач, возложенных на центр, входит контроль воздушного пространства в Арктической зоне, а также охрана Государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве в границах ответственности СФ.
Сегодня в управлении армии ВВС и ПВО Северного флота состоялся торжественный ритуал заступления территориального центра управления на боевое дежурство по противовоздушной обороне.
Как отметил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, «Северный флот в течение нескольких лет проводит планомерную работу по развертыванию военной инфраструктуры в Арктике, что позволяет значительно расширить возможности по обеспечению защиты национальных интересов Российской Федерации в данном регионе».
В числе задач, возложенных на территориальный центр управления армии ВВС и ПВО — контроль воздушного пространства в Арктической зоне, а также охрана государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве в границах ответственности Северного флота. Ранее территориальный центр управления армии ВВС и ПВО Северного флота выполнял задачи опытно-боевого дежурства.
45-я армия ВВС и ПВО Северного флота была сформирована в декабре 2015 года в целях усиления системы воздушного контроля в Арктике.
В составе нового объединения на боевое дежурство по противовоздушной обороне заступили воинские части радиотехнических войск и зенитный ракетный полк, оснащенный модернизированными комплексами С-300 «Фаворит».
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