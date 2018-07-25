На боевое дежурство заступил территориальный центр управления армии ВВС и ПВО Северного флота

В числе задач, возложенных на центр, входит контроль воздушного пространства в Арктической зоне, а также охрана Государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве в границах ответственности СФ

Сегодня в управлении армии ВВС и ПВО Северного флота состоялся торжественный ритуал заступления территориального центра управления на боевое дежурство по противовоздушной обороне.

Как отметил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов , «Северный флот в течение нескольких лет проводит планомерную работу по развертыванию военной инфраструктуры в Арктике, что позволяет значительно расширить возможности по обеспечению защиты национальных интересов Российской Федерации в данном регионе».

В числе задач, возложенных на территориальный центр управления армии ВВС и ПВО — контроль воздушного пространства в Арктической зоне, а также охрана государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве в границах ответственности Северного флота. Ранее территориальный центр управления армии ВВС и ПВО Северного флота выполнял задачи опытно-боевого дежурства.

45-я армия ВВС и ПВО Северного флота была сформирована в декабре 2015 года в целях усиления системы воздушного контроля в Арктике.

В составе нового объединения на боевое дежурство по противовоздушной обороне заступили воинские части радиотехнических войск и зенитный ракетный полк, оснащенный модернизированными комплексами С-300 «Фаворит».