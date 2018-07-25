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Как правильно поливать дачные растения в жару
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Как правильно поливать дачные растения в жару 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Эксперт «Собеседника» рассказывает, как часто нужно поливать растения в летнюю жару и чем сопровождать полив.
В жаркую погоду поливать растения, естественно, нужно чаще обычного. Делать это лучше вечером, чтобы в течение ночи растения успели поглотить максимальное количество влаги.
Но напитать водой почву — это лишь полдела, очень важно сохранить ее от быстрого испарения. Для этого можно просто порыхлить землю через 1–2 дня после полива.
Но лучше замульчировать посадки скошенной травой или соломой. В этом случае бесполезные потери влаги снижаются в 2–3 раза.
Томаты можно поливать редко, но обильно, а вот морковь и капусту следует увлажнять регулярно, так как в результате неравномерного полива трескаются кочаны и корнеплоды.
Михаил Воробьев
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №28-2018.
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