Источник считает, что не менее 20 сенаторов покинут Совфед после выборов

МОСКВА , 25 июл — РИА Новости . Не менее 20 сенаторов могут покинуть Совет Федерации по итогам сентябрьских выборов, ещё четверо также могут не сохранить свои посты, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.

"Придёт как минимум 20 новых сенаторов. Возможно, ещё четыре сенатора поменяются", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в результате ротации освободятся посты двух вице-спикеров, председателей двух комитетов, а также зампредов целого ряда комитетов палаты.

Девятого сентября в единый день голосования пройдут выборы глав исполнительной власти в 26 регионах, ещё в 16 пройдут выборы в региональные законодательные собрания.