Ещё
Источник считает, что не менее 20 сенаторов покинут Совфед после выборов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник считает, что не менее 20 сенаторов покинут Совфед после выборов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Не менее 20 сенаторов могут покинуть Совет Федерации по итогам сентябрьских выборов, ещё четверо также могут не сохранить свои посты, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.
"Придёт как минимум 20 новых сенаторов. Возможно, ещё четыре сенатора поменяются", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в результате ротации освободятся посты двух вице-спикеров, председателей двух комитетов, а также зампредов целого ряда комитетов палаты.
Девятого сентября в единый день голосования пройдут выборы глав исполнительной власти в 26 регионах, ещё в 16 пройдут выборы в региональные законодательные собрания.
Последние новости
Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео "Блеф не удался": эксперт о выборе Анкары не в пользу США В Индонезии родился ребенок с двумя лицами
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип178
Маликов поразил сенсационным признанием о геях229
Заявление Лолиты грозит международным скандалом400
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой88
Крымский мост начал отделяться от Крыма813
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Наука и техника
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение