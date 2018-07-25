FAZ: минфин ФРГ оценил отсрочку для Греции по выплате кредитов в €34 млрд

БЕРЛИН, 25 июля. / ТАСС /. Министерство финансов Германии оценивает в десятки миллиардов евро новые льготные условия Еврогруппы для Греции в рамках третьей программы помощи по преодолению кризиса. Об этом сообщила в среду немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на документ ведомства.

"Объем дополнительной отсрочки по процентам на 10 лет зависит от фактического изменения ставки и в настоящее время оценивается минфином в €34 млрд", — говорится в ответе ведомства на парламентский запрос депутата от Свободной демократической партии Германии, пишет издание.

В конце июня Еврогруппа утвердила завершение программы макрофинансовой помощи Греции. Был принят пакет мер для облегчения долгового бремени, а льготные сроки погашения кредитов стабфонда зоны евро, предоставленных в рамках трех программ помощи, были продлены на 10 лет.

Греция получала макрофинансовую помощь со стороны международных кредиторов и находилась под внешним управлением с 2010 года. Она получила в общей сложности порядка €300 млрд Первоначально предполагалось, что Греция начнет возвращать кредиты в 2023 году, теперь — в 2033.