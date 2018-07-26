Парковки в центре Уфы станут платными

Городская мэрия начала принимать заявки от инвесторов на реализацию проекта платных парковок в центре республиканской столицы. Проект оценивают в 1,186 миллиарда рублей. В мэрии считают, что платные парковки решат проблему загруженного «центра» и в целом улучшит дорожную обстановку. Планируется, что зона платной парковки будет ограничена улицами Революционной, Айской, Новомостовой, Заки Валиди и Аксакова. Количество мест для длительной стоянки оценивают в 5700. Парковка во дворе дома останется бесплатной.

«На улицах города появится разметка, отмечающая платные парковочные места. Будут установлены специальные аппараты оплаты. Платить за стоянку нужно будет в рабочее время по будням, а в праздники и выходные парковка останется бесплатной», — пояснили в городской администрации.

Компания-инвестор должна будет не только оформить площадку и разработать систему управления паркоматами, но и организовать службу надзора за соблюдением правил парковки.