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Мэрия Уфы заявила о намерениях направить на создание платных парковок 1,8 млрд рублей
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Мэрия Уфы заявила о намерениях направить на создание платных парковок 1,8 млрд рублей 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Власти Уфы заявили о намерениях за 25 лет направить на создание системы платных парковок в городе 1,8 млрд рублей. Финансировать также планируется содержание и модернизацию парковочного пространства. Администрация города начала прием заявок на участие в концессионном соглашении по соответствующему проекту, говорится в опубликованном на сайте муниципалитета сообщении.
Как пояснили в мэрии, на улицах города появится разметка, отмечающая платные парковочные места, будут установлены специальные аппараты оплаты (паркоматы) в пределах пешей доступности. Появятся также зоны плоскостной парковки — въезд под шлагбаум на автомобильную стоянку. Первоочередно планируется создать паркинги в соответствии с обозначением на карте, за исключением тех улиц, где невозможно выделить парковочные места, к примеру, из-за узости дорожной полосы. Придомовые территории остаются в ведении жильцов. Адресный план размещения платных парковочных мест будет разрабатываться по согласованию со всеми ведомствами, регулирующими деятельность в данной сфере, а также с учетом опыта городов, уже внедривших и успешно реализующих данный проект.
— Платная парковка будет действовать в рабочее время в будни, точное время будет обозначено дополнительно. В праздничные и выходные дни парковаться можно будет бесплатно, — уточнили в мэрии города.
Стоимость платных парковок установят позднее. При этом утвердят методику расчета, базовую и максимальную ставки и категории льготников, которые смогут оставлять машины бесплатно. Среди них — инвалиды и ветераны войн, которым будет необходимо зарегистрировать свое транспортное средство в МФЦ или на сайте госуслуг, чтобы гарантировать себе льготную стоянку.
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