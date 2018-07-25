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AirBrush — редактор селфи для ленивых и стеснительных
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AirBrush — редактор селфи для ленивых и стеснительных 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Хорошо получаться на селфи — умение сверхлюдей. Владеют им единицы, а остальным приходится убирать сыпь на щеках, добавлять белизну зубам и замазывать следы вчерашней гулянки. Занятие не из самых приятных, но иногда без него никак. С названными задачами справится AirBrush. У приложения широкие возможности, более 10 миллионов загрузок и средний рейтинг в 4,8 балла.
Рассмотрим функциональность AirBrush на практике. Для примера возьмём фотографию Виталика Бутерина — основателя криптовалютного проекта Ethereum. Ниже видим оригинал снимка, поэтому конечный результат сравниваем именно с ним.
Для начала приложение предлагает скрыть прыщи и раздражения кожи. Делать это можно вручную, нажимая по каждому изъяну. Также AirBrush умеет справляться с проблемами в автоматическом режиме. Для этого кликаем по иконке волшебной палочки.
Как отредактировать фото на андроиде. Ответ AirBrush
Сыпь исчезла. Сразу же отбеливаем зубы для дополнительных лайков.
Приложение также работает с формой лица. Например, пользователь без проблем укоротит или удлинит подбородок, а также расширит или сузит глаза. Выглядит это так.
Если редактировать каждую составляющую по отдельности лень, выбираем режим магии. Он расположен слева на главном экране. Вдобавок выбираем фильтры — чтобы друзья нас совсем не узнали.
Некоторые возможности приложения по типу изменения формы лица ограничены. Для доступа тратим деньги или смотрим рекламу для разблокировки трёх использований.
AirBrush явно заслужил высокую оценку. Приложение отлично справляется с поставленными задачами и при этом не лезет в кошелёк. Подойдёт всем любителям селфи и пользователей Инстаграма.
Приложение: AirBrush
Разработчик: MEITU
Категория: Фотография
Цена: Бесплатно (со встроенными покупками)
Скачать: Google Play
Приложением уже заинтересовались: 0 человек
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