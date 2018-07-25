Ещё
Утиный детский сад: фотограф запечатлел 76 утят, которых воспитывает одна утка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Утиный детский сад: фотограф запечатлел 76 утят, которых воспитывает одна утка 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Прогуливаясь у озера, Брент Сайзек обнаружил утку вида большой крохаль, которая опекает сразу 76 утят.
Американский фотограф Брент Сайзек случайно запечатлел утку, за которой гуськом шло ровно 76 утят. Фото было сделано на озере Бемиджи, располагающемся в штате Миннесота, и опубликовано в Twitter фотографа-любителя.
Комментируя снимок, профессор Йельского университета Ричард. О. Прум назвал данное явление крайне редким. Он отметил, что зачастую можно увидеть лишь 20 или даже 30 утят, следующих за взрослой уткой.
Безусловно, данная особь не может быть мамой для всех птенцов. Утка данного вида можжет откладывать не более десяти яиц. Более того, птенцы не могли быть подкинуты: мама-утка попросту не смогла бы высидеть их всех.
Эксперты заявили, что Сайзек нашел что-то вроде «утиного детского сада», куда взрослые особи могут на время оставить свое дитя под присмотром. Специалисты добавили, что явление, запечатленное на фотографии, доказывает единство природы и всех живущих на ней существ.
ТК «Звезда»: последние новости
Правозащитники проверяют информацию о возможном сотруднике «Роскосмоса», который находится в СИЗО по делу о госизмене В Роскосмосе подтвердили арест сотрудника ЦНИИмаш Британский гвардеец грубо оттолкнул туристку, преградившую ему путь
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип176
Маликов поразил сенсационным признанием о геях227
Заявление Лолиты грозит международным скандалом400
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой88
Крымский мост начал отделяться от Крыма812
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Наука и техника
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение