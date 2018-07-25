Утиный детский сад: фотограф запечатлел 76 утят, которых воспитывает одна утка

Прогуливаясь у озера, Брент Сайзек обнаружил утку вида большой крохаль, которая опекает сразу 76 утят.

Американский фотограф Брент Сайзек случайно запечатлел утку, за которой гуськом шло ровно 76 утят. Фото было сделано на озере Бемиджи, располагающемся в штате Миннесота, и опубликовано в Twitter фотографа-любителя.

Комментируя снимок, профессор Йельского университета Ричард. О. Прум назвал данное явление крайне редким. Он отметил, что зачастую можно увидеть лишь 20 или даже 30 утят, следующих за взрослой уткой.

Безусловно, данная особь не может быть мамой для всех птенцов. Утка данного вида можжет откладывать не более десяти яиц. Более того, птенцы не могли быть подкинуты: мама-утка попросту не смогла бы высидеть их всех.

Эксперты заявили, что Сайзек нашел что-то вроде «утиного детского сада», куда взрослые особи могут на время оставить свое дитя под присмотром. Специалисты добавили, что явление, запечатленное на фотографии, доказывает единство природы и всех живущих на ней существ.