Американский фотограф нашёл утиный детский садик

Американец Брент Сайзек сфотографировал настоящий утиный детский сад. На изображениях запечатлены 76 малышей породы большой крохаль с одной взрослой самкой, передаёт «Медуза».

Сайзек сообщил журналистам, что по-настоящему восхитился необычной уткой. Американец удивился тому, как вообще возможно следить за таким количеством детёнышей одновременно. Животное показалось ему очень гордым и мужественным.

Заглавное фото: Lake/Bemidji/Merganser

После интервью журналисты решили провести расследование и понять, как у утки могло появиться такое количество птенцов.

Выяснилось, что птицы этого вида зачастую подбрасывают яйца в чужие гнёзда, чтобы увеличить вероятность выживания своих детёнышей.

Но это, как оказалось, не тот случай. Потому что такое количество детёнышей одна утка всё равно не смогла бы высидеть.

В данном случае, сообщили журналистам специалисты, другие самки просто оставили своих детёнышей под присмотром одной особи на время периода линьки.