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Американский фотограф нашёл утиный детский садик
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Американский фотограф нашёл утиный детский садик 

Аист на крыше 33 минуты назад
Фото: Аист на крыше
Американец Брент Сайзек сфотографировал настоящий утиный детский сад. На изображениях запечатлены 76 малышей породы большой крохаль с одной взрослой самкой, передаёт «Медуза».
Сайзек сообщил журналистам, что по-настоящему восхитился необычной уткой. Американец удивился тому, как вообще возможно следить за таким количеством детёнышей одновременно. Животное показалось ему очень гордым и мужественным.
Заглавное фото: Lake/Bemidji/Merganser
После интервью журналисты решили провести расследование и понять, как у утки могло появиться такое количество птенцов.
Выяснилось, что птицы этого вида зачастую подбрасывают яйца в чужие гнёзда, чтобы увеличить вероятность выживания своих детёнышей.
Но это, как оказалось, не тот случай. Потому что такое количество детёнышей одна утка всё равно не смогла бы высидеть.
В данном случае, сообщили журналистам специалисты, другие самки просто оставили своих детёнышей под присмотром одной особи на время периода линьки.
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