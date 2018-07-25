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В Белом доме назвали глупым интерес СМИ к тому, какие телеканалы смотрит первая леди
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В Белом доме назвали глупым интерес СМИ к тому, какие телеканалы смотрит первая леди 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. В Белом доме считают глупым со стороны американских СМИ игнорировать действительно значимые вопросы и вместо этого интересоваться тем, какие телеканалы предпочитает смотреть супруга президента США Меланья Трамп. Об этом заявила в среду телекомпании CNN официальный представитель Белого дома Стефани Гришэм.
Она выразила сожаление тем, что СМИ не уделяют столь же пристального, как первая леди, внимания проблеме неонатального абстинентного синдрома (совокупность клинических симптомов, которые возникают у новорожденного при употреблении матерью во время беременности веществ, вызывающих привыкание). «Вам известно, что каждые 15 минут рождается ребенок с неонатальным абстинентным синдромом? Может, вам хочется поговорить о том, что 160 тыс. ребят пропускают занятия в школах каждый день из-за страха нападок, или о том, что жертвами таких нападок со стороны других школьников каждый месяц становятся 280 тыс. учеников?» — задала риторический вопрос Гришэм.
"Представляется несколько глупым тревожиться по поводу того, какой именно телеканал смотрит она [Меланья Трамп] и прослушивала ли она какую-то запись во время просмотра телевидения. Она, кстати, смотрит любой телеканал, какой захочет", — отметила представитель Белого дома.
Гришэм таким образом прокомментировала публикацию газеты The New York Times, вышедшую во вторник. По данным издания, во время одного из перелетов в ходе недавней зарубежной поездки Трампа, которого сопровождала первая леди, на борту случился настоящий переполох. Как утверждала газета, президент заметил, что расположенный в салоне самолета телевизор, который обычно смотрит его супруга, показывает CNN, и пришел в ярость, накричав на своих помощников и обвинив их в том, что они нарушили одно из его требований, согласно которому все телевизоры на борту номер один должны показывать его любимый телеканал Fox News.
Трамп ранее неоднократно обвинял либеральные американские СМИ в том, что они, по его мнению, предвзято относятся к нему самому и к решениям его администрации. Президент утверждал, что такие телеканалы, как CNN, NBC, ABC, а также ряд печатных изданий, включая газету The New York Times, публикуют сфабрикованные новости.
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