В Белом доме назвали глупым интерес СМИ к тому, какие телеканалы смотрит первая леди

Она выразила сожаление тем, что СМИ не уделяют столь же пристального, как первая леди, внимания проблеме неонатального абстинентного синдрома (совокупность клинических симптомов, которые возникают у новорожденного при употреблении матерью во время беременности веществ, вызывающих привыкание). «Вам известно, что каждые 15 минут рождается ребенок с неонатальным абстинентным синдромом? Может, вам хочется поговорить о том, что 160 тыс. ребят пропускают занятия в школах каждый день из-за страха нападок, или о том, что жертвами таких нападок со стороны других школьников каждый месяц становятся 280 тыс. учеников?» — задала риторический вопрос Гришэм.

"Представляется несколько глупым тревожиться по поводу того, какой именно телеканал смотрит она [Меланья Трамп] и прослушивала ли она какую-то запись во время просмотра телевидения. Она, кстати, смотрит любой телеканал, какой захочет", — отметила представитель Белого дома.

Гришэм таким образом прокомментировала публикацию газеты The New York Times , вышедшую во вторник. По данным издания, во время одного из перелетов в ходе недавней зарубежной поездки Трампа, которого сопровождала первая леди, на борту случился настоящий переполох. Как утверждала газета, президент заметил, что расположенный в салоне самолета телевизор, который обычно смотрит его супруга, показывает CNN, и пришел в ярость, накричав на своих помощников и обвинив их в том, что они нарушили одно из его требований, согласно которому все телевизоры на борту номер один должны показывать его любимый телеканал Fox News