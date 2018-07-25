Россияне смогут иметь больше ружей и пистолетов

Максимальное количество единиц огнестрельного оружия, разрешенного для хранения, может вырасти в два раза. Увеличить домашний арсенал разрешат охотникам и спортсменам.

Законопроект, предполагающий послабления для владельцев огнестрелов, внесен в Госдуму , следует из базы документов нижней палаты парламента. Авторы инициативы предлагают разрешить охотникам и спортсменам регистрировать до 10 пистолетов и ружей.

«Нововведение позволит увеличить продажи гражданского длинноствольного оружия без ущерба общественной безопасности», — сказано в документе.

Ранее News.ru писал, что в Сети появилась петиция с требованием разрешить россиянам носить карабины для самообороны. Она набрала больше 100 тыс. голосов.