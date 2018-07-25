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Ангела Меркель произвела фурор на красной дорожке
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Ангела Меркель произвела фурор на красной дорожке 

Рамблер 1 час назад
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель произвела фурор на красной дорожке Байрётского музыкального фестиваля.
Меркель выбрала элегантный образ полностью зеленого цвета — жакет без воротника, юбка в пол, клатч и туфли на каблуке.
Вместе с канцлером Германии на красной дорожке позировали премьер-министр Баварии Маркус Содер с супругой Карин Баумюллер и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш с женой Моникой Бабишовой.
Модные эксперты полностью одобрили образ Ангелы Меркель и назвали его «актуальным».
«Ей очень идёт этот костюм, подходит и к цвету кожи, и к волосам. Хороший выбор — такой насыщенный зелёный сейчас в тренде, очень актуален в этом сезоне», — передает слова дизайнера Нины-Юлии Вальтер телеканал РЕН ТВ.
Байрёйтский фестиваль проводится ежегодно с 1876 года. На фестивале исполняются музыкальные драмы Рихарда Вагнера.
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