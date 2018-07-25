Ангела Меркель произвела фурор на красной дорожке

Меркель выбрала элегантный образ полностью зеленого цвета — жакет без воротника, юбка в пол, клатч и туфли на каблуке.

Вместе с канцлером Германии на красной дорожке позировали премьер-министр Баварии Маркус Содер с супругой Карин Баумюллер и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш с женой Моникой Бабишовой.

Модные эксперты полностью одобрили образ Ангелы Меркель и назвали его «актуальным».

«Ей очень идёт этот костюм, подходит и к цвету кожи, и к волосам. Хороший выбор — такой насыщенный зелёный сейчас в тренде, очень актуален в этом сезоне», — передает слова дизайнера Нины-Юлии Вальтер телеканал РЕН ТВ.