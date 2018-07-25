Объявлена деловая программа Международного дальневосточного морского салона — 2018

Стала известна деловая программа Международного дальневосточного морского салона, который будет проходить с 26 по 28 июля во Владивостоке на острове Русский, сообщает kp.ru со ссылкой на сайт мероприятия.

Сингапура, Финляндии, Франции, Среди участников — руководители ведущих судостроительных компаний России , представители делегаций из Австрии Германии , Индии, Китая Японии и других стран.

«Выбор Владивостока в качестве площадки проведения такого значимого мероприятия открывает широкие возможности для сотрудничества и интеграции с партнёрами из Азиатско-Тихоокеанского региона», — заявил советник президента России Антон Кобяков

Деловую программу откроет пленарная сессия «Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий».

Всего запланировано более 15 мероприятий, панельных сессий и дискуссий, на которых будут обсуждаться вопросы производства в АТР и на территории ЕАЭС , локализация производства и возможности России в инновационном судостроении, обновление и развитие промыслового флота для устойчивой добычи биоресурсов, новейшие технологии в судостроении и освоении Мирового океана, трекинге судов и навигации.

Кроме того, в рамках салона будет проведена выставочная и культурная программа.

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