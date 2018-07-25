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Объявлена деловая программа Международного дальневосточного морского салона — 2018
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Объявлена деловая программа Международного дальневосточного морского салона — 2018 

RT на русском 1 час назад
Стала известна деловая программа Международного дальневосточного морского салона, который будет проходить с 26 по 28 июля во Владивостоке на острове Русский, сообщает kp.ru со ссылкой на сайт мероприятия.
Среди участников — руководители ведущих судостроительных компаний России, представители делегаций из Австрии, Германии, Индии, Китая, Сингапура, Финляндии, Франции, Японии и других стран.
«Выбор Владивостока в качестве площадки проведения такого значимого мероприятия открывает широкие возможности для сотрудничества и интеграции с партнёрами из Азиатско-Тихоокеанского региона», — заявил советник президента России Антон Кобяков.
Деловую программу откроет пленарная сессия «Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий».
Всего запланировано более 15 мероприятий, панельных сессий и дискуссий, на которых будут обсуждаться вопросы производства в АТР и на территории ЕАЭС, локализация производства и возможности России в инновационном судостроении, обновление и развитие промыслового флота для устойчивой добычи биоресурсов, новейшие технологии в судостроении и освоении Мирового океана, трекинге судов и навигации.
Кроме того, в рамках салона будет проведена выставочная и культурная программа.
Ранее ФАН сообщало, что названы даты проведения Российского инвестиционного форума в 2019 году.
RT на русском: последние новости
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