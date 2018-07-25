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Воздушные змеи взлетят над Серебряным Бором
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Воздушные змеи взлетят над Серебряным Бором 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В субботу, 28 июля, Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы на втором пляже Серебряного Бора проведет экопикник.
Программа обещает быть насыщенной. Важной ее частью станет мастер-класс по раздельному сбору бытовых отходов и их переработке. По окончании праздника весь мусор, собранный на пикнике, отправят на грамотную утилизацию. Кроме того, посетителей ждут подвижные игры, пляжный волейбол, а также занятия йогой, но самой яркой частью программы станет мастер-класс по запуску в небо разноцветных воздушных змеев.
— Опытные профессионалы проведут мастер-класс по запуску воздушных змеев, — рассказали организаторы праздника. — После чего новички смогут сами поднять в воздух красавцев-змеев.
А самые смелые гости пикника смогут попробовать себя в сапсерфинге — разновидности серфинга, когда спортсмен, стоя на доске, использует для передвижения весло.
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