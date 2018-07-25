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Производителям говядины Тверской области повысят ставку субсидии
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Производителям говядины Тверской области повысят ставку субсидии 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
Повышение ставки субсидии для производителей мяса крупного рогатого скота Тверской области обсуждали на заседании бюджетной комиссии. Речь шла об увеличении с 15 до 25 рублей за 1 кг сданного молодняка, — сообщают в пресс-службе правительства Тверской области.
Из регионального бюджета на эти цели планируют дополнительно выделить 7,5 млн рублей. Общий объем поддержки тогда составит 18,5 млн рублей.
Чиновники ожидают, что такое повышение позволит агропромышленным предприятиям увеличить поголовье скота до 3250 голов, и при этом снизить себестоимость продукции.
В 2017 году крупные, средние и малые предприятия Тверской области произвели 6,7 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота (в живой массе). В прошлом году хозяйствам, которые производят говядину, были предоставлены субсидии из регионального бюджета в размере 11,1 млн рублей.
Субсидия предназначена для предприятий, которые содержат не менее 500 голов молодняка крупного рогатого скота для реализации. В целом на господдержку сельхозтоваропроизводителей в бюджете региона на 2018 год заложено более 1,9 млрд рублей.
В Тверской области реализуются 14 крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 25 млрд рублей в сфере свиноводства, мясного и молочного животноводства, производстве колбасных изделий и комбикормов.
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